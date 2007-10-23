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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۱۰

شورای شهر به پشبرد اهداف پارک علم و فناوری کمک کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری خراسان گفت: خواستار حمایت شورای شهر مشهد در پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری خراسان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید حسن علم الهدایی عصر امروز در جریان بازدید اعضای شورای شهر از پژوهشکده و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان گفت: حمایت شورای شهر مشهد می تواند در زمینه برطرف کردن مشکلات و کاهش بار سنگین مالی و همچنین حل مشکلات شرکت های مستقر در پارک  موثر باشد.

وی نقش آموزش های غیررسمی را در دنیا بی نظیر خواند و افزود: مقدس مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور و دومین شهر مذهبی دنیا می تواند به طرق مختلف از جمله اطلاع رسانی از راه ایستگاه های اتوبوس و اتوبوس های درون شهری به عنوان کانون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی تحول بزرگی در شیوه های اطلاع رسانی ایجاد کند که متاسفانه تاکنون در سطح شهر مشهد به آن توجه نشده است.

وی با بیان این مطلب که جایگاه و رسالت پارک علم و فناوری ونقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه هنوز به طورکامل شناخته نشده است، بیان داشت: اقداماتی نظیر فعال کردن حوزه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با ارگان های دولتی و خصوصی در این پارک در حال انجام است ولی کافی نیست زیرا نیازمند حمایت بیشتر از سوی مسئولان استان هستیم.

کد مطلب 573684

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