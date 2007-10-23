  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۵۴

داوران ایرانی دوسالانه کاریکاتور معرفی شدند

شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران اسامی هیئت داوران ایرانی دوسالانه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر هشتمین دوسالانه کاریکاتور با بیان این خبر افزود: "کامبیز درمبخش، جواد علیزاده، بهرام عظیمی و توکا نیستانی داوران ایرانی این رویداد بین المللی هستند. سه داور خارجی نیز در هشتمین دوسالانه کاریکاتور به ارزیابی آثار خواهند پرداخت که اسامی آنها به زودی اعلام خواهد شد."

وی همچنین عنوان کرد: "یک میهمان ویژه از کاریکاتوریست‌های برجسته جهان نیز برای برپایی کارگاه در هشتمین دوسالانه کاریکاتور به ایران می‌آید. 120 کاریکاتوریست مطرح ایرانی شورای 15 نفره سیاستگذاری دوسالانه را تعیین کرده‌اند و این شورا علاوه بر تبیین راهکارها و اهداف کلان دوسالانه، هیئت داوران را انتخاب کرد."

هشتمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران 28 آبان‌ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 573686

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها