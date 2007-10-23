داوران ایرانی دوسالانه کاریکاتور معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر هشتمین دوسالانه کاریکاتور با بیان این خبر افزود: "کامبیز درمبخش، جواد علیزاده، بهرام عظیمی و توکا نیستانی داوران ایرانی این رویداد بین المللی هستند. سه داور خارجی نیز در هشتمین دوسالانه کاریکاتور به ارزیابی آثار خواهند پرداخت که اسامی آنها به زودی اعلام خواهد شد."

وی همچنین عنوان کرد: "یک میهمان ویژه از کاریکاتوریست‌های برجسته جهان نیز برای برپایی کارگاه در هشتمین دوسالانه کاریکاتور به ایران می‌آید. 120 کاریکاتوریست مطرح ایرانی شورای 15 نفره سیاستگذاری دوسالانه را تعیین کرده‌اند و این شورا علاوه بر تبیین راهکارها و اهداف کلان دوسالانه، هیئت داوران را انتخاب کرد."

هشتمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران 28 آبان‌ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح خواهد شد.