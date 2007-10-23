46 هکتار اراضی تجاوزی غرب مازندران باز پس گیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در نوشهر تعداد این اراضی را 80 فقره و ارزش ریالی آن را بالغ بر 77 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی با بیان اینکه این نهاد در اجرای تبصره ماده 55 با هرگونه تجاوز به عرصه های منابع طبیعی ملی به شدت برخورد می کند، تاکید کرد: ماموران منابع طبیعی به عنوان مخاطبان قضایی موظفند به محض مشاهده آثار تصرف به اراضی ملی بدون تنظیم پرونده بلافاصله عرص مورد تجاوز را قطع ید کنند.

وهابی در عین حال تصریح کرد: بر اساس ماده42 و 690 برای هر گونه تخریب و قطع اشجار توسط متخلفان برای آنان پرونده تخلف تنظیم و به محاکم قضایی ارسال می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران از وقوع هشت فقره آتش سوزی در جنگل های غرب مازندران در شش ماهه امسال خبر داد و گفت: این آتش سوزی ها به چهار هکتار از عرصه های جنگلی خسارت وارد کرده است.

وی میزان خسارت وارده به این عرصه ها را حدود 30 میلیون ریال برآورد کرد و گفت: با تنظیم 53 فقره پرونده در شش ماهه نخست امسال 23 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی به حجم تقریبی 138 متر مکعب از قاچاقچیان کشف و ضبط شد و متخلفان با تنظیم پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وهابی همچنین از روستاییان و حاشیه نشینان جنگل خواست به محض مشاهده هر گونه تخلف در سطح جنگل ها و مراتع مراتب را با شماره تلفن 09696 اداره جنگل منابع طبیعی غرب مازندران در میان بگذارند.

اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران در نوشهر مستقر بوده که بیش از 600 هزار هکتار از عرصه های جنگلی و مراتع را تحت پوشش خود قرار داده است.