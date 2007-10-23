ایران هیچ گونه فعالیت پنهانی هسته ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مرتضی رحیمی" سفیر ایران در مسقط در گفتگو با عمان دیلی گفت :"بر خلاف اظهارات اخیر برخی مقامات کشورهای غربی ما هیچ هدف پنهانی برای برنامه هسته ای خود نداریم".

رحیمی افزود: ترویج و گسترش ترس در بین همسایگان ما و کشورهای مسلمان، تلاشی از سوی کشورهای غربی برای ایجاد تنش در جوامع اسلامی است".

سفیر ایران در عمان همچنین بار دیگر با تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات و صلح در منطقه، تصریح کرد که تهران به دنبال درگیری نظامی نیست، اما آماده دفاع از خود در قبال هرگونه اقدام نظامی علیه خاکش است.