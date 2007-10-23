به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه برنامهها و بخشهای مختلف خبری شبکه از ساعت شش صبح آغاز میشود و تا ساعت دو و نیم بامداد روز بعد خاتمه مییابد. گفتگوی پزشکی فقط روزهای جمعه ساعت 10 الی 10:30 به مدت نیم ساعت پخش میشود. روزهای جمعه بخشهای خبری ساعت هفت، هشت، هشت و 33 دقیقه، 10، 12، 14، چهارده و 33 دقیقه، 17، 18، 20، 21 و 23 حذف شده است.
اخبار پزشکی در میانبخش خبرهای مشروح و ساعت شش، 13، 19، 22 و یک بامداد به مدت سه دقیقه ارائه میشود. عنوان اخبار حوزه و دانشگاه و اخبار زنان حذف شده و با عنوان خبرهای عمومی پخش میشود. زمان پخش اخبار ورزشی از ساعت هفت به هفت و 30 دقیقه و از ساعت 17 به 17:30 تغییر یافته است. با توجه به تعطیلی روز جمعه و افزایش زمان اوقات فراغت مردم سعی شده در این روز درصد پخش برنامههای ورزشی بیشتر شود. دوربین خبرساز هم روز ساعت 9:48 پخش میشود.
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