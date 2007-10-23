برای تلویزیون متاسفم / آقای مربی فرق دانشگاه با دانشکده را نمی داند/ سایپا به دوران اوج بازمی گردد

به گزارش خبرنگارمهر، علی دایی که پس از توقف تیمش برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: از عملکرد بازیکنان تیم راضی هستم اما نتیجه بدست آمده در این دیدار رضایت بخش نبود.

وی ادامه داد: برابر مس کرمان بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتیم ولی به علت ناهماهنگی هایی که در خط حمله ما وجود داشت نتوانستیم دروازه حریف را باز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تهران همچنین تاکید کرد: 4 بازیکن اصلی ما دچار مصدومیت شده اند که با بازگشت آنها به ترکیب اصلی تیم و بوجود آمدن هماهنگی های لازم در خط حمله می توانیم دوباره به دوران اوج خود بازگشته و نتایج خوبی در رقابت های لیگ برتر کسب کنیم.

وی درمورد وضعیت فدراسیون فوتبال اضافه کرد: امیدوارم هرچه زودتر انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شده تا فردی که می تواند، اداره فوتبال را در اختیار بگیرد و با انتخاب سرمربی تیم ملی اجازه ندهد فرصت های فعلی به راحتی از دست برود.

دایی همچنین درمورد صحبت های مطرح شده در برنامه تلویزیونی 90 علیه تیم دانشجویان، تصریح کرد: برای رسانه ملی متاسفم که فضا را در اختیار فردی قرار می دهد که هنوز نمی داند دانشگاه شریف دانشکده نیست.

وی خاطرنشان کرد: خودم بهتر ازهرکسی تشخیص می دهم که باید چه کار کنم و در کدام بازی به میدان بروم و دلیلی وجود ندارد که هرفردی بخواهد در این مورد اظهار نظر کند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا تهران درپایان گفت: آدم دانشگاهی باید درمورد صحت و سقم مسابقات دانشجویان اظهار نظر کرده و تصمیم گیری کند و هر مربی نمی تواند در چنین مواردی اظهارنظر کند.