به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی این پیش همایش در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: همایش اصلی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران 25 تا 26 آذر ماه در تهران برپا خواهد شد.

مهدی مکی نژاد با بیان اینکه تا آغاز همایش اصلی هشت پیش همایش دیگر در استان های مختلف برگزار خواهد شد، افزود: فرهنگستان هنر ایران در راستای زنده نگه داشتن هنرهای از یاد رفته و در کنار این سلسه پیش همایش ها با کمک دیگر نهاد های دست اندر کار برنامه های علمی، کارگاهی و نمایشگاهی متعددی را تدارک دیده است.

وی ادامه داد: در بخش علمی30 جلد کتاب با عنوان "گنجینه های سیمرغ "تهیه شده که پژوهش های موجود در این 30 جلد تا کنون در سطح کشور صورت نگرفته بود.

مکی نژاد خاطرنشان کرد: شال بافی در کرمان، دست بافته های سواد کوه، آجر و آجر کاری، مهر و حکاکی و... از جمله موضوعات این کتاب ها هستند.

دبیر علمی پیش همایش گنجینه های از یادرفته هنر ایرانی خاطرنشان کرد: در بخش کارگاهی نیز 25 کارگاه پیش بینی شده که قبل از 25آذر برگزار خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: 26 برنامه تلویزیونی در خصوص هنرهای از یاد رفته ایرانی نیز تهیه شده که از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

مکی نژاد با بیان اینکه قصد داریم تمام هنرهای از یاد رفته و یا در حال فراموشی را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم، تاکید کرد: در حال حاضر 150عنوان رشته هنرسنتی شناسایی شده که در آینده نزدیک بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.

در انتهای این مراسم از 10تن از پیشکسوتان هنر سنتی شیراز تقدیر شد.