سرهنگ حمدالبه رحمتیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو جلسه هماهنگی تسهیل خدمت رسانی به شهروندان که در بهمن ماه با حضور مدیران بیمه استان البرز در خصوص مشکلات و مسائل بیمهای حادثه دیدگان برگزار شد، طرح تمرکززدایی و ایجاد چند شعبه سیار پرداخت خسارت بیمه در شهرستانهای استان به منظور تسهیل در ارائه خدمات بیمهای در طول سال به ویژه در ایامنوروز اجرایی شده و شعب سیار بیمه به جهت خدمت رسانی به شهروندان و حادثه دیدگان راه اندازی شدهاند.
وی بیان کرد: در حال حاضر در نقاط مختلف شهرستانهای کرج و فردیس به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور بیمهای شهروندان مستقر هستند که حتی در روزهای تعطیل نیز تا ساعت ۱۳ ارائه خدمات خواهند داشت و در آینده نزدیک واحد سیار پرداخت خسارت در شهرستان ساوجبلاغ نیز راهاندازی خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان البرز متذکر شد: خدمات کارشناسی خسارت اتومبیل به صورت برخط نیز ارائه خواهد شد و شهروندان پس از وقوع تصادفات احتمالی میتوانند در محل تصادف با شعب بیمه تماس بگیرند.
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