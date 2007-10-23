مرفاوی هدایت کامل تمرین استقلال را برعهده داشت / معضل مهاجمان گل نزن ادامه دارد

به گزارش خبرنگارمهر، دراین تمرین که از ساعت 15:30 و در زمین شماره یک ورزشگاه شیرودی برگزار شد، بازیکنان استقلال در غیاب حسین کوشکی و حمید شفیعی تمرینات آماده سازی را پیگیری کردند.

درغیاب بهمنی بدنساز تیم، صمد مرفاوی و صادق ورمزیار وظیفه گرم کردن و بدنسازی بازیکنان آبی پوش را در این تمرین برعهده داشتند. ضمن اینکه ناصر حجازی هم با لباس شخصی در کنار زمین برنحوه انجام تمرینات نظارت می کرد.

دراین شرایط صمد مرفاوی بدون توجه به شایعاتی که در خصوص جدایی اش از استقلال مطرح شده است، تمرینات و نحوه اجرای برنامه های تاکتیکی تیم را مشخص کرد و درمجموع همه کاره این تمرین بود.

درحالیکه تماشاگران اندکی در محل تمرین آبی پوشان حاضر بودند، بازیکنان استقلال بعد از گرم کردن بدنهایشان با توپ، در دو گروه آبی (بازیکنان اصلی) و نارنجی (نفرات ذخیره) تمرینات گروهی را آغاز کردند.

بیشتر زمان این تمرین به بازی درون تیمی اختصاص داشت. در این دیدار تیم آبی بیشتر برنامه های هجومی را انجام می داد و تیم نارنجی هم به تاکتیک های دفاعی می پرداخت. این دیدار درنهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تیم آبی به پایان رسید که مجتبی جباری زننده تک گل تیم اصلی بود.

نکته قابل توجه در این تمرین گل نزدن مهاجمان استقلال بود. آنها در حالیکه با انجام برنامه های تاکتیکی نفرات تیم که از سوی مرفاوی در نظرگرفته شده بود، بارها در موقعیت گلزنی قرار گرفتند اما همانند مسابقات رسمی، به راحتی این فرصت ها را از دست دادند.

البته یکبارفرهاد مجیدی موفق به گلزنی شد اما این گل به دلیل آفساید، مردود اعلام شد. اشکان نامداری که بارها مانع گلزنی مهاجمان استقلال شد، به همراه مجتبی جباری و امید روانخواه بهترین و آماده ترین بازیکنان این تمرین بودند.