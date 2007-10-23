اظهارات جدید بوش در خصوص توان موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش اعلام کرد که ایران می تواند موشکهای بالستیک قاره پیمای خود را توسعه داده و تا پیش از سال 2015 تمامی اروپا را هدف قرار دهد.

بوش در ادامه مدعی شد : بر آوردهای سازمانهای اطلاعاتی ما این است که ایران می تواند با ادامه کمک های خارجی یک موشک قاره پیما بسازد و با استفاده از آن آمریکا را مورد هدف قرار دهد و تا پیش از سال 2015 نیز اروپا را هدف قرار دهد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت : اگر ایران این اقدام را انجام دهد و جامعه جهانی مانع آن نشود ممکن است تهران بتواند این قابلیت را بدست آورد و ما نیاز داریم تا تدابیری جدی اتخاذ کنیم.

بوش با استفده از تهدید نشان دادن توان موشکی ایران بر ضرورت استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا تاکید کرد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

جرج بوش که در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن صحبت می کرد، گفت : نیاز به سامانه دفاع موشکی در اروپا یک واقعیت و همچنین به نظر من اقدامی ضروری و اضطراری است.

وی همچنین مدعی شد که این سامانه دفاع موشکی تهدیدی برای روسیه نیست بلکه هدف آن دفاع در مقابل تهدیدات ایران و دیگر کشورهایی است که آمریکا آنها را خطرناک تلقی می کند.