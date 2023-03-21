پروازها میان ایران و بحرین به زودی از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز، عبدالنبی سلمان معاون اول رئیس پارلمان بحرین به از سرگیری قریب الوقوع پروازها میان ایران و بحرین اشاره کرد.

وی گفت: این موضوع جدی است. به زودی پروازها از سر گرفته خواهد شد و تاخیری در آن روی نخواهد داد. پروازها بین دو کشور از سرگرفته می شود و این موضوع با استقبال هیئت ایرانی همراه شده است.

سلمان افزود که کشورش به دقت توافق عربستان و ایران را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: بحرین با ازسرگیری روابط با ایران مشکلی ندارد. حسن نیت میان دو طرف مهم است.

این مقام بحرینی با اشاره به دیدارش با هیئت پارلمانی ایران گفت که دیدار مذکور فقط به نفع بحرین نبوده بلکه به نفع خلیج فارس در وهله اول است.

وی افزود: ازسرگیری روابط میان دو کشور مدت زمان زیادی به طول نخواهید انجامید.

سلمان از پیشنهاد «همکاری اقتصادی» بین دو کشور به عنوان نقطه آغاز روابط پرده برداشت و گفت که پیشنهاد ما نیز آغاز همکاری اقتصادی بود.

معاون پارلمان بحرین افزود: دیدار ما با هیئت ایرانی در همان شبی اتفاق افتاد که عربستان از سرگیری روابط با ایران را اعلام کرد.

معاون اول رئیس پارلمان بحرین، از حمایت دولت این کشور از بهبود روابط با ایران، عراق و سوریه خبر داد و آنرا در راستای ساختار امنیت راهبردی خلیج فارس دانست.

لازم به ذکر است که چندی پیش، احمد المسلم رئیس پارلمان بحرین و مجتبی رضاخواه رئیس هیئت پارلمانی ایران راه‌های همکاری و هماهنگی مشترک در محافل پارلمانی بین المللی را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، این دیدار در حاشیه برگزاری یکصد و چهل و ششمین اتحادیه بین المجالس عرب در منامه، انجام شد.

در این دیدار راه‌های همکاری و هماهنگی مشترک در محافل پارلمانی بین المللی بررسی شد.