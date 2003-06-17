برنامه هاي اوقات فراغت جوانان كليد خورد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان ملي جوانان بر اساس تفاهم نامه هاي امضا شده دستگاههاي مجري با هماهنگي و ميريت سازمان ملي جوانان برنامه هاي مختلف فرهنگي، هنري، گردشگري ،علمي، آموزشي و ورزشي براي جوانان مخاطب خود را برگزار مي كند .

دكتر مرتضي مير باقري در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري با استانداران كشور با اشاره به اين موضوع گفت : سازمان ملي جوانان با اختصاص حدود 5 ميليارد تومان اعتبار براي تابستان 82 قصد دارد ظرفيت اوقات فراغت جوانان را 40 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزايش دهد .

وي افزود : بر اين اساس هر يك از دستگاههاي مجري موظفند برابر اعتبار اختصاص يافته از سوي سازمان ملي جوانان آورده اعتباري در خصوص اجراي برنامه هاي فراغتي تابستان داشته باشند .

مشاور ريس جمهور در امور جوانان با تاكيد بر ضعف نظام بودجه ريزي در حوزه جوانان گفت : 80 تا 90 درصد اعتباري كه در بودجه كل كشور براي رسيدگي به امور جوانان در نظر گرفته مي شود بايد بيش از پيش متناسب با قتضيات دوران جواني و جوانان امروز ايران هزينه گردد و اين موضوع بايد نگراني اصلي نظام بودجه ريزي كشور باشد .