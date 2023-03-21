تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا اواسط وقت فردا

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ادامه فعالیت سامانه بارشی مستقر بر جو منطقه هوای استان کرمانشاه تا اواسط وقت فردا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، بارش باران، گاهی رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ خواهد بود.

وی افزود: بارش که امروز نمود بیشتری خواهد بود در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب نیز همراه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین به دلیل کاهش محسوس دمای هوا علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر ممکن است در برخی از نواحی سردسیر نیز شاهد رگبار موقت برف باشیم.

دولتشاهی بیان کرد: در ۲ روز پایانی هفته شرایط نسبتاً پایداری در استان کرمانشاه حاکم می‌شود و طی این مدت افزایش نسبی دمای روزانه، گاهی اوقات وزش باد و ابرناکی آسمان مهمترین پدیده‌های مورد انتظار است.

وی ادامه داد: در روز جمعه اگر بارشی در استان مشاهده شود به شکل خفیف و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به دنبال این شرایط از بعدازظهر شنبه تا دوشنبه هفته آینده مجدداً شرایط برای رخداد رگبارهای بهاری مهیا می‌گردد.