تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا اواسط وقت فردا

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ادامه فعالیت سامانه بارشی مستقر بر جو منطقه هوای استان کرمانشاه تا اواسط وقت فردا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، بارش باران، گاهی رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ خواهد بود.
وی افزود: بارش که امروز نمود بیشتری خواهد بود در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب نیز همراه میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین به دلیل کاهش محسوس دمای هوا علاوه بر ارتفاعات و گردنههای برفگیر ممکن است در برخی از نواحی سردسیر نیز شاهد رگبار موقت برف باشیم.
دولتشاهی بیان کرد: در ۲ روز پایانی هفته شرایط نسبتاً پایداری در استان کرمانشاه حاکم میشود و طی این مدت افزایش نسبی دمای روزانه، گاهی اوقات وزش باد و ابرناکی آسمان مهمترین پدیدههای مورد انتظار است.
وی ادامه داد: در روز جمعه اگر بارشی در استان مشاهده شود به شکل خفیف و پراکنده خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به دنبال این شرایط از بعدازظهر شنبه تا دوشنبه هفته آینده مجدداً شرایط برای رخداد رگبارهای بهاری مهیا میگردد.
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