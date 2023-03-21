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۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

سخنگوی جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد؛

ارائه خدمات امدادی به بیش از ۸۷۰۶ نفر از آسیب‌دیدگان در خوزستان

ارائه خدمات امدادی به بیش از ۸۷۰۶ نفر از آسیب‌دیدگان در خوزستان

اهواز- سخنگوی جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: از آغاز طرح نوروزی تاکنون به بیش از هشت هزار و ۷۰۶ نفر از مسافران نوروزی و زائران راهیان نور، خدمات امدادی و درمانی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بزاز زاده ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: از ۲۵ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در پایگاه‌های امدادی استان خوزستان، خدمات بشردوستانه مسافران نوروزی و درمانگاه‌های موقت این جمعیت خدمات مختلفی از قبیل درمان سرپایی، انتقال به مراکز درمانی، اسکان اضطراری، اسکان راهیان نور و همچنین خدمات فرهنگی و اجتماع محور نظیر رها اندازی پویش بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی)، فعالیت‌های فرهنگی، پیشگیری از مخاطرات زیست محیطی و… به مسافران ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه فرشتگان نجات و بشردوستان جوان در کنار پزشکان داوطلب هلال احمر خوزستان به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مردم هستند، افزود: بیش از هشت هزار ۷۰۶ نفر در این ایام در حوادث مختلف آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۲۲۰ نفر اسکان اضطراری یافته و ۳۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مشارکت کنندگان در طرح‌های نوروزی ۱۴۰۲ عنوان کرد: بیش از هفت هزار ۹۰۰ نفر از خدمات پست‌های خدمات بشردوستانه بهره مند شده و بیش از سه هزار نفر از آنها به پویش ملی بهرفت پیوسته‌اند.

بزاز زاده به خدمات تیم‌های سحاب و ارائه خدمات کمک‌های اولیه به مسافران در تفرج‌گاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از خدمات تیم سحاب خوزستان در اماکن تفریحی‌، گردشگری و مذهبی بهره مند شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اعضای شرکت کننده به محض ورود به صحنه حوادث بلافاصله اقدامات و کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام می‌دهند، تصریح کرد: حدود ۹ هزار و ۳۵۴ نفر در این ایام با مراجعه حضوری یا در عملیات‌های امدادی مورد درمان سرپایی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 5738041

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