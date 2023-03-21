به گزارش خبرنگار مهر، محمد بزاز زاده ظهر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: از ۲۵ تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در پایگاههای امدادی استان خوزستان، خدمات بشردوستانه مسافران نوروزی و درمانگاههای موقت این جمعیت خدمات مختلفی از قبیل درمان سرپایی، انتقال به مراکز درمانی، اسکان اضطراری، اسکان راهیان نور و همچنین خدمات فرهنگی و اجتماع محور نظیر رها اندازی پویش بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی)، فعالیتهای فرهنگی، پیشگیری از مخاطرات زیست محیطی و… به مسافران ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه فرشتگان نجات و بشردوستان جوان در کنار پزشکان داوطلب هلال احمر خوزستان به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مردم هستند، افزود: بیش از هشت هزار ۷۰۶ نفر در این ایام در حوادث مختلف آسیب دیدهاند که از این تعداد ۲۲۰ نفر اسکان اضطراری یافته و ۳۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان ضمن تقدیر از تلاشها و زحمات مشارکت کنندگان در طرحهای نوروزی ۱۴۰۲ عنوان کرد: بیش از هفت هزار ۹۰۰ نفر از خدمات پستهای خدمات بشردوستانه بهره مند شده و بیش از سه هزار نفر از آنها به پویش ملی بهرفت پیوستهاند.
بزاز زاده به خدمات تیمهای سحاب و ارائه خدمات کمکهای اولیه به مسافران در تفرجگاهها اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از خدمات تیم سحاب خوزستان در اماکن تفریحی، گردشگری و مذهبی بهره مند شدهاند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شرکت کننده به محض ورود به صحنه حوادث بلافاصله اقدامات و کمکهای اولیه را برای مصدومان انجام میدهند، تصریح کرد: حدود ۹ هزار و ۳۵۴ نفر در این ایام با مراجعه حضوری یا در عملیاتهای امدادی مورد درمان سرپایی قرار گرفتهاند.
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