شهر یاسوج در اولین روز از بهار بارانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش پراکنده باران از ظهر سه شنبه در شهر یاسوج آغاز شد.
بارش اولین باران بهاری حال و هوای شهر یاسوج را دگرگون کرده است.
هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد برای استان تا اواخر وقت چهارشنبه دوم فروردین بارش باران پیش بینی کرده است.
یاسوج_ شهر یاسوج در اولین روز از بهار سال ۱۴٠۲، بارانی شدـ
به گزارش خبرنگار مهر، بارش پراکنده باران از ظهر سه شنبه در شهر یاسوج آغاز شد.
بارش اولین باران بهاری حال و هوای شهر یاسوج را دگرگون کرده است.
هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد برای استان تا اواخر وقت چهارشنبه دوم فروردین بارش باران پیش بینی کرده است.
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