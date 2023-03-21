انجام ۷۶۸ ماموریت اورژانس خراسان شمالی در طرح سلامت نوروزی

تقی دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اورژانس دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی در طرح سلامت نوروزی خود، که از تاریخ ۲۴ اسفند آغاز شده بود تعداد ۷۶۸ مأموریت انجام داده است.

رئیس اورژانس خراسان شمالی ادامه داد: آمار کل مصدومین ترافیکی منتقل شده اورژانس ۱۱۵ شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۲۲۱ نفر می‌باشد.



وی افزود: مأموریت‌های غیر ترافیکی این طرح ۶۰۲ مورد، مأموریت‌های ترافیکی جاده‌ای ۶۴ مورد، مأموریت ترافیکی شهری ۱۰۲ مورد و مأموریت اتوبوس آمبولانس ۱ مورد بوده است.



دولت آبادی تصریح کرد: آمار کل مصدومین ترافیکی استان در این طرح ۱۶۶ نفر بود.



رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان‌شمالی خاطر نشان کرد: در این طرح ۶ ایستگاه سلامت مستقر بود که تعداد کل مراجعه کنندگان ۱۱۳ نفر به ثبت رسیده است.



وی گفت: در این طرح ۳۴۰ پرسنل اورژانس آماده خدمت رسانی بودند.