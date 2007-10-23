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۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۵۷

لاریجانی در جمع خبرنگاران:

سیاست هسته ای ایران با تغییر مسئولان تغییر نمی کند

سیاست هسته ای ایران با تغییر مسئولان تغییر نمی کند

لاریجانی بر ثبات سیاست هسته ای ایران علی رغم تغییر مسئولان تاکید کرد و گفت : مسایل استراتژیکی و هسته‌ای از ثبات برخوردار هستند ، زیرا دارای جایگاه‌های تصمیم‌گیری مشخصی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  دکتر علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی‌امنیت ملی  روز سه شنبه در بدو ورود به رم ، در جمع خبرنگاران ‌اعلام کرد : برنامه مذاکرات امروز باآقای " خاویر سولانا " مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رم ، براساس برنامه ریزی قبلی مبنی بر مسایل هسته‌ای با وی انجام می‌گیرد و هم زمان با بحثی که در زمینه همکاری با آقای البرادعی در آژانس وجود دارد ، گفت وگوهایی در زمینه‌های گوناگون باآقای سولاناصورت می گیرد.

لاریجانی در پاسخ به ادعای برخی از " رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه با تغییر مدیریت در برنامه هسته‌ای ، در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی‌ایران نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت" ، گفت : رسانه‌های غربی روش‌های تصمیم‌گیری در کشور ما را بدرستی نمی‌شناسند . اصولا مسایل استراتژیکی و هسته‌ای از ثبات برخوردار هستند ، زیرا دارای جایگاه‌های تصمیم‌گیری مشخصی هستند.

لاریجانی افزود: غالبا تصمیم‌گیری ها در سطح شورای عالی‌امنیت ملی و با تاییدات مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد، بنابراین سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دارای ثبات هستند و نه تنها باتغییر دبیر شورا بلکه باتغییر روسای جمهور نیز تغییر نمی‌کنند ، زیرا قوام‌بخش این موضوعات دریک جایگاهی است که در قانون اساسی طراحی شده است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت : امیدوارم مسیری که خوشبختانه در دولت فعلی طی شده و باتوجه به‌اینکه‌مساله هسته‌ای یکی از موضوعات ملی کشوراست و با پایمردی و استقامت به یک جایگاه خاصی رسیده و کشور ما از حد بسیار خوبی گذشته، این نگاه و نگاه‌ملی‌همچنان ادامه پیدا کند و انشاالله اینگونه خواهد بود و با شناختی که از دوستانی که تشریف آورده‌اند داریم ، به امید خدا این چنین نیز خواهد بود.

کد مطلب 573808

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