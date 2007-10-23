سیاست هسته ای ایران با تغییر مسئولان تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالیامنیت ملی روز سه شنبه در بدو ورود به رم ، در جمع خبرنگاران اعلام کرد : برنامه مذاکرات امروز باآقای " خاویر سولانا " مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رم ، براساس برنامه ریزی قبلی مبنی بر مسایل هستهای با وی انجام میگیرد و هم زمان با بحثی که در زمینه همکاری با آقای البرادعی در آژانس وجود دارد ، گفت وگوهایی در زمینههای گوناگون باآقای سولاناصورت می گیرد.
لاریجانی در پاسخ به ادعای برخی از " رسانههای غربی مبنی بر اینکه با تغییر مدیریت در برنامه هستهای ، در سیاست هستهای جمهوری اسلامیایران نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت" ، گفت : رسانههای غربی روشهای تصمیمگیری در کشور ما را بدرستی نمیشناسند . اصولا مسایل استراتژیکی و هستهای از ثبات برخوردار هستند ، زیرا دارای جایگاههای تصمیمگیری مشخصی هستند.
لاریجانی افزود: غالبا تصمیمگیری ها در سطح شورای عالیامنیت ملی و با تاییدات مقام معظم رهبری صورت میگیرد، بنابراین سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران دارای ثبات هستند و نه تنها باتغییر دبیر شورا بلکه باتغییر روسای جمهور نیز تغییر نمیکنند ، زیرا قوامبخش این موضوعات دریک جایگاهی است که در قانون اساسی طراحی شده است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت : امیدوارم مسیری که خوشبختانه در دولت فعلی طی شده و باتوجه بهاینکهمساله هستهای یکی از موضوعات ملی کشوراست و با پایمردی و استقامت به یک جایگاه خاصی رسیده و کشور ما از حد بسیار خوبی گذشته، این نگاه و نگاهملیهمچنان ادامه پیدا کند و انشاالله اینگونه خواهد بود و با شناختی که از دوستانی که تشریف آوردهاند داریم ، به امید خدا این چنین نیز خواهد بود.
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