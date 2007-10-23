اوباما مواضع هیلاری کلینتون در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از ایالت آیوا، اوباما با ارسال نامه ای به خانه های اهالی ایالت آیوا با انتقاد از مواضع رقیب انتخاباتی اش گفت که هیلاری کلینتون از اقدام سنای آمریکا بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت کرد، اما وی با آن مخالف بوده است.

وی در نامه خود نوشت که او مخالف شکست دیگری در سیاست خارجی آمریکا به خاطر شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی است.

گفتنی است که این اقدام اوباما در پاسخ به اقدام هیلاری کلینتون بود که با ارسال نامه ای به اهالی آیوا رای خود علیه سپاه پاسداران ایران را توجیه کرده بود.

کلینتون با ارسال نامه ای الکترونیکی به فعالان سیاسی ایالت ایوا درباره رای خود توضیح داده است که در نامه اش اظهارات چند نفر دیگر از جمله "وسلی کلارک" ژنرال بازنشسته نیز بود که از رای وی طرفداری کرده اند.



اوباما در نامه خود می نویسد: تا زمانی که جرج بوش رئیس جمهوری و دیک چنی معاون وی ایران را تهدید اصلی معرفی کنند، می توانند از آن برای توجیه حفظ نیروهای ایالات متحده در عراق استفاده کنند و ممکن است این دو برای توجیه اقدام نظامی علیه ایران نیز این عبارت را بکار ببرند.