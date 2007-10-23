طالبانی بر پایان دادن به حضور پ.ک.ک در خاک عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، جلال طالبانی پس از دیدار باباجان وزیر امور خارجه ترکیه با وی در شهر بغداد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت : ما در جلسه خود درباره راههای تقویت روابط ترکیه و عراق در همه زمینه ها بویژه مبارزه با تروریسم مشترک گفتگو و به باباجان تاکید کردیم که حضور حزب کارگران کردستان در خاک عراق را نمی پذیریم.

رئیس جمهوری عراق گفت : قانون اساسی ما اجازه حضور هرگونه نیروی مسلح را در خاک عراق نمی دهد و ما از حزب کارگران کردستان خواسته ایم تا یا خاک عراق را ترک کنند و یا به فعالیت مسلحانه خود پایان دهند و غیر از آن را نمی پذیریم.

وی افزود: می دانید که وزیر کشور عراق با دولت ترکیه توافقنامه ای را به امضا رسانده است که بر فعالیت مشترک علیه سازمان های تروریستی نظیر انصار الاسلام، حزب کارگران کردستان، القاعده و نظایر آنها تاکید دارد.

طالبانی بار دیگر بر خواست عراق برای برقراری بهترین روابط با ترکیه اشاره و ابراز امیدواری کرد که این دیدار سرآغاز مرحله نوینی در مناسبات دو کشور باشد.

وزیر امور خارجه ترکیه نیز به نوبه خود بر تمایل کشورش درباره وجود ثبات در عراق تاکید کرد و گفت که ترکیه وحدت سیاسی و سرزمینی عراق را مدنظر قرار می دهد.

وی افزود: ما از همه کشورها انتظار داریم که برای مبارزه با سازمان های تروریستی با یکدیگر همکاری کنند و نباید یک سازمان تروریستی، بر روابط دوستانه طولانی مدت و تاریخی دو کشور تاثیر بگذارد.