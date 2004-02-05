  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۱۸

آيت الله مكارم شيرازي:

در آستانه انتخابات از ضعف سخن گفتن ، اشتباه است

آيت الله مكارم شيرازي گفت: مردم بايد افرادي را انتخاب كنند كه در جامعه با فساد مبارزه كرده و امنيت ايجاد كنند و بتوانند گره از مشكلات بگشايند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، وي كه در جمع قاريان و حافظان قرآن شهرضا و جمعي از كاركنان آموزش و پرورش قزوين سخن مي گفت، بر حضور گسترده مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد. 
آيت الله مكارم شيرازي گفت: با توجه به اينكه دنيا به انتخابات مجلس هفتم ايران چشم دوخته، در اين شرايط از موضع انفعال و ضعف سخن گفتن اشتباه است.
وي تصريح كرد: بعضي ها مي گويند كه ما احتياط مي كنيم درانتخابات شركت نمي كنيم، ولي اين كار آنها درست نيست و اين شعارها نشانه سستي و ناتواني است.
آيت الله مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: مردم بايد در انتخاب خود تشخيص داشته باشند و مراقب باشند كه چه وكيلي را انتخاب كنند كه مقدراتشان را ظرف چند سال رقم بزند. 
وي به برگزاري انتخابات در موعد مقرر تأكيد كرد و گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري انتخابات بدون يك روز تأخير بايد در اول اسفند ماه برگزار شود و مردم بايد در اين صحنه حساس افراد متعهد و خدمتگزار را انتخاب كنند.

کد مطلب 57389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها