در آستانه انتخابات از ضعف سخن گفتن ، اشتباه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، وي كه در جمع قاريان و حافظان قرآن شهرضا و جمعي از كاركنان آموزش و پرورش قزوين سخن مي گفت، بر حضور گسترده مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد.

آيت الله مكارم شيرازي گفت: با توجه به اينكه دنيا به انتخابات مجلس هفتم ايران چشم دوخته، در اين شرايط از موضع انفعال و ضعف سخن گفتن اشتباه است.

وي تصريح كرد: بعضي ها مي گويند كه ما احتياط مي كنيم درانتخابات شركت نمي كنيم، ولي اين كار آنها درست نيست و اين شعارها نشانه سستي و ناتواني است.

آيت الله مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: مردم بايد در انتخاب خود تشخيص داشته باشند و مراقب باشند كه چه وكيلي را انتخاب كنند كه مقدراتشان را ظرف چند سال رقم بزند.

وي به برگزاري انتخابات در موعد مقرر تأكيد كرد و گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري انتخابات بدون يك روز تأخير بايد در اول اسفند ماه برگزار شود و مردم بايد در اين صحنه حساس افراد متعهد و خدمتگزار را انتخاب كنند.