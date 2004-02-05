در آستانه انتخابات از ضعف سخن گفتن ، اشتباه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، وي كه در جمع قاريان و حافظان قرآن شهرضا و جمعي از كاركنان آموزش و پرورش قزوين سخن مي گفت، بر حضور گسترده مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد.
آيت الله مكارم شيرازي گفت: با توجه به اينكه دنيا به انتخابات مجلس هفتم ايران چشم دوخته، در اين شرايط از موضع انفعال و ضعف سخن گفتن اشتباه است.
وي تصريح كرد: بعضي ها مي گويند كه ما احتياط مي كنيم درانتخابات شركت نمي كنيم، ولي اين كار آنها درست نيست و اين شعارها نشانه سستي و ناتواني است.
آيت الله مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: مردم بايد در انتخاب خود تشخيص داشته باشند و مراقب باشند كه چه وكيلي را انتخاب كنند كه مقدراتشان را ظرف چند سال رقم بزند.
وي به برگزاري انتخابات در موعد مقرر تأكيد كرد و گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري انتخابات بدون يك روز تأخير بايد در اول اسفند ماه برگزار شود و مردم بايد در اين صحنه حساس افراد متعهد و خدمتگزار را انتخاب كنند.
آيت الله مكارم شيرازي گفت: مردم بايد افرادي را انتخاب كنند كه در جامعه با فساد مبارزه كرده و امنيت ايجاد كنند و بتوانند گره از مشكلات بگشايند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، وي كه در جمع قاريان و حافظان قرآن شهرضا و جمعي از كاركنان آموزش و پرورش قزوين سخن مي گفت، بر حضور گسترده مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد.
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