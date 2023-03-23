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۳ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

سرپرست فرماندهی انتظامی الیگودرز خبر داد؛

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در الیگودرز

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در الیگودرز

الیگودرز- سرپرست فرماندهی انتظامی الیگودرز از کشف دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران پلیس الیگودرز بررسی و کنترل محورهای مواصلاتی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان-الیگودرز به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرپرست انتظامی الیگودرز، گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و کارشناسان ارزش آن را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ اسدالهی، عنوان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5739125

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