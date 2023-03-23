کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران پلیس الیگودرز بررسی و کنترل محورهای مواصلاتی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ایست بازرسی «خمه» الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان-الیگودرز به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرپرست انتظامی الیگودرز، گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و کارشناسان ارزش آن را ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ اسدالهی، عنوان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.