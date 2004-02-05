جاي مناسبي براي عبادت

به گزارش خبرنگار هنري "مهر " مسئولين جشنواره جاي مناسبي را براي اقامه نماز حاضرين در سالن رسانه هاي گروهي پيش بيني كرده اند . اين محل كه موقعيت مناسبي در سالن انتظار طبقه دوم دارد در ساعت خاص ميان دو فيلم مملو از نمازگزاران مي شود به نحوي كه كمبود جا باعث مي شود گروهي از حاضرين مدتي را جهت خالي شدن فضاي مناسب به انتظار بياستند . با توجه به تعداد مراجعه كنندگان و شرايطي كه برجشنواره حاكم است اين توقف ها باعث اتلاف وقت مي شود و ضرورت ايجاد فضاي بيشتر احساس مي شود .

همچنين جايي براي خانم هاي نمازگزار در نظر گرفته نشده است كه علي رغم كمبود فضا در سالن انتظار سينما استقلال نياز به رفع اين كمبود احساس مي شود .

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