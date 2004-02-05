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۱۶ بهمن ۱۳۸۲، ۲۱:۲۸

در حاشيه جشنواره فيلم فجر

جاي مناسبي براي عبادت

جاي مناسبي براي عبادت

در سالن رسانه هاي گروهي جاي مناسبي براي اقامه نماز در نظر گرفته شده است كه براي جمعيت حاضر در سالن اندكي كوچك است .

به گزارش خبرنگار هنري "مهر " مسئولين جشنواره جاي مناسبي را براي اقامه نماز حاضرين در سالن رسانه هاي گروهي پيش بيني كرده اند . اين محل كه موقعيت مناسبي در سالن انتظار طبقه دوم دارد در ساعت خاص ميان دو فيلم مملو از نمازگزاران مي شود به نحوي كه كمبود جا باعث مي شود گروهي از حاضرين مدتي را جهت خالي شدن فضاي مناسب به انتظار بياستند . با توجه به تعداد مراجعه كنندگان و شرايطي كه برجشنواره حاكم است اين توقف ها باعث اتلاف وقت مي شود و ضرورت ايجاد فضاي بيشتر احساس مي شود .
همچنين جايي براي خانم هاي نمازگزار در نظر گرفته نشده است كه علي رغم كمبود فضا در سالن انتظار سينما استقلال نياز به رفع اين كمبود احساس مي شود .
کد مطلب 57394

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