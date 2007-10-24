میادین شهر یاسوج اصلاح و بازسازی می شوند

غلامعلی پردل در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: با استفاده از تجربیات مشاورین متخصص مقرر شده است که یک مجموعه بزرگ تفریحی، فرهنگی و هنری جهت خدمات دهی مطلوب به شهروندان و گردشگران با استفاده از تکنولوژی روز به جای میدان معلم احداث شود.

وی بیان داشت: ضلع شرقی میدان معلم که در مجاورت سازمان آموزش و پرورش و اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قرار دارد به عنوان جاده دسترسی و ضلع غربی میدان نیز به فضای سبز و محوطه تفریحی، فرهنگی و رفاهی اختصاص خواهد یافت.

پردل در خصوص پروژه اصلاح میدان امام حسین(ع) بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه مزبورکه بدون مطالعات لازم وعدم کارشناسی دقیق شروع شده بود، بنا به دستور اعضای محترم شورای اسلامی متوقف شد.

این مسئول افزود: طی جلسات مشترکی که با حضور مشاور پروژه مذبور در محل شورای اسلامی برگزار شد، مقرر شد اصلاح و بازسازی میدان امام حسین (ع ) به گونه ایِ‌ِ باشد که مانع از دید مناسب فرد ناظر نسبت به مناظر اطراف و خیابان های منتهی به این میدان نشده و عملیات بازسازی آن کاملا منطبق با علم روز باشد.

پردل در پایان ضمن اشاره به کمبود اعتبارات شهرداری یاسوج از مسئولان استان و شهروندان شهر یاسوج خواست جهت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه فضای شهری به شورا و شهردار کمک نمایند.