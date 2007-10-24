تشکیل قطب های علم و فناوری از نکات برجسته سند چشم انداز است

دکتر حمید رضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: سرعت بالای اجرای طرح های جهاد دانشگاهی نشانگر تلاش و پیگیری بی وقفه مدیران و کلیه اعضای جهاد دانشگاهی استان است.

رئیس جهاد دانشگاهی با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در بازدید اخیر خود از پژوهشکده رویان و نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ادامه داد: در این بازدید مقام معظم رهبری با بیانات خود چشم انداز حرکت این نهاد را تعیین فرمودند.

وی در این راستا به تدوین سند چشم انداز 20 ساله جهاد دانشگاهی و تصویب آن در هیئت امنای این نهاد اشاره کرد.

طیبی افزود: هر یک از واحدهای این نهاد در سراسر کشور باید در آینده حداقل دارای دو یا سه قطب علم و فناوری شوند.

وی قطب های مورد نظر را در حوزه های فرهنگ، علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، محیط زیست، مهندسی، پزشکی و کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: جهاد دانشگاهی مشهد باید در حوزه صنایع غذایی، علوم انسانی و اجتماعی به قطب علم و فناوری و همچنین در بحث آموزش عالی به قطب آموزش تخصصی در حوزه پزشکی تبدیل شود.

دکتر طیبی به جایگاه توسعه آموزش عالی درسند چشم انداز جهاد دانشگاهی اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس این سند دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد باید در افق 1404 جزو 10 دانشگاه برتر ایران باشد.

وی تاکید کرد: این مهم با همکاری متقابل دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی قابل دسترسی است وهم اکنون دوره کارشناسی ارشد " زیست شناسی " با همکاری پژوهشکده رویان در دانشگاه علم و فرهنگ مورد استقبال فراوان متقاضیان قرار گرفته است.

وی همچنین از راه اندازی دوره دکترای زیست شناسی در این دانشگاه از بهمن ماه سال جاری خبر داد.