به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در بروجرد، با هماهنگی قضائی توسط چندین اکیپ از پلیس‌های تخصصی و کوپ در سطح این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران با برنامه ریزی مناسب و هدفمند طی ۴۸ ساعت گذشته موفق به دستگیری سه سارق، جمع آوری ۳۱ معتاد، کشف ۴۶ بسته انواع مواد مخدر و یک دستگاه توزین مواد مخدر، کشف دو دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، هزار و ۷۰۰ عدد مواد محترقه و ۴۷ کیسه کود شیمیایی قاچاق به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد، توقیف ۱۳ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد.

سرهنگ مهدوی کیا با بیان اینکه این گونه طرح‌ها به صورت مستمر در سطح این شهرستان ادامه خواهد داشت، گفت: متهمان همراه پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.