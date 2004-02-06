ايران نقش مهمي در مرحله دوم تبادل اسرا ميان حزب الله و اسراييل ايفا خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع ديپلماتيك اروپايي تاكيد كردند دستيابي به توافقنامه اي براي مبادله اسرا بعد از تكميل مرحله دوم، يك مساله اي راهبردي خواهد بود زيرا داراي پيامدهاي سياسي و منطقه اي در آينده است. به گفته اين ديپلمات ها با توجه به نقش مهم ايران ، موفقيت مرحله دوم بعد منطقه اي به خود خواهد گرفت.

اين ديپلمات ها اعلام كردند آلمان دراين مساله با آمريكا ارتباط دارد و حتي توصيه هايي دريافت كرده است كه به بين المللي كردن اين مساله اشاره مي كند.

منابع ديپلماتيك پيش بيني كردند كه اين تحول استراتژيك به تعيين نقش مقاومت و وضعيت آن درلبنان منجر شود.

در اين حال فواد بطرس كه وزير امور خارجه اسبق لبنان به هنگام ربوده شدن چهارديپلمات ايراني بود، به تازگي در مصاحبه اي عنوان كرده بود كه در آن زمان براي روشن شدن سرنوشت آنها پس از ربودنشان تلاش كرد اما به دليل ناآرامي ها و شرايط دشوار امنيتي اين تلاش ها بي نتيجه بود.

به گفته وي در مورد ديپلمات هاي ايراني دو ديدگاه وجود دارد، اولين ديدگاه اين است كه ديپلمات هاي ايراني به اسراييل تحويل داده شده اند و دوم اينكه آنها همچنان در لبنان به سر مي برند.

وي از اينكه نتوانسته است، ابهامات اين مساله را برطرف كند ابراز تاسف كرد اما ابراز اميدواري كرد كه سرنوشت آنها روشن شود.

به گزارش مهر، روزنامه المستقبل همچنين با اشاره به سفر كمال خرازي وزير امور خارجه نوشت خرازي قراراست با اميل لحود رئيس جمهور، نبيه بري رئيس مجلس و جان عبيد وزير امور خارجه لبنان و نيز سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله ديدار كند و فردا جمعه نيز در يك كنفرانس مطبوعاتي شركت كند.

روزنامه المستقبل با بيان اينكه سفر خرازي تاكيدي براي آغاز مرحله دوم تبادل اسرا ميان حزب الله و اسراييل است به محرمانه بودن مرحله دوم به نقل از سفير آلمان در بيروت خبر داد.

رودولف كنز سفير آلمان در بيروت بعد از ديدار با جان عبيد وزير امور خارجه لبنان تاكيد كرد محرمانه بودن و احتياط ازعوامل اصلي موفقيت مرحله تبادل اسرا بود و اين دو عامل بايد در مرحله دوم نيز به دقت رعايت شود.

