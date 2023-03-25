تشکیل میز خدمت ویژه نوروز در گیلان

غلامعلی نیک فهم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال کم نظیر مسافران نوروزی از گیلان، اظهار کرد: جذابیت‌های گردشگری و طبیعی گیلان، این استان را جزو مقاصد اصلی گردشگران و مسافران تبدیل کرده است.

وی با اشاره به داده‌های آماری ثبت شده از دستگاه‌های تردد شمار منصوبه در راه‌های مواصلاتی استان گیلان، افزود: از ابتدای اجرای طرح نوروزی تاکنون، حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزار تردد در محورهای استان گیلان ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود ۸۸۵ هزار خودرو به این استان خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح نوروزی تاکنون بیش از ۶۳۴ هزار خودرو از استان گیلان خارج شده است.

نیک فهم ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۱۵ درصدی در ورود به استان و ۲۱ درصدی در خروج از استان هستیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح نوروزی بیشترین میزان ورودی از طریق آزادراه قزوین - رشت با ورود ۴۵۶ هزار خودرو هستیم، افزود: محور رامسر - چابکسر با ورود ۲۴۳ هزار خودرو در جایگاه بعدی قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه بیشترین میزان خروجی از طریق محور چابکسر - رامسر با میزان تردد ۲۳۸ هزار و ۳۶۴ وسیله نقلیه صورت گرفته، گفت: اوج تردد در محورهای استان مربوط به روز گذشته، چهارم فروردین ماه ۱۴۰۲ با متوسط تردد ۹۴۷ وسیله نقلیه در ساعت است.

نیک فهم با بیان اینکه متوسط تردد در محورهای مواصلاتی گیلان ۷۳۵ وسیله نقلیه در ساعت بوده است، اضافه کرد: از ابتدای طرح نوروزی بیشترین میزان تردد در محورهای ارتباطی داخل استان مربوط به محور امامزاده هاشم - سراوان با متوسط تردد روزانه ۵۳ هزار و ۵۵۵ وسیله نقلیه گزارش شده است.

وی از اجرای پویش همراهان سفر ایمن ویژه نوروز ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پویش از ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ در چهار نقطه از مسیر سفرهای نوروزی گیلان اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از برپایی میز خدمت در کلیه پایانه‌های مسافر این استان خبر داد و اضافه کرد: برای تسهیل بخشی و رفاه حال مسافران نوروزی میز خدمت در کلیه پایانه‌های مسافر گیلان تشکیل شده است.