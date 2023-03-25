تردد ۶ میلیون خودرو در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فیروزجائیان بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی شهر سمنان ضمن بیان اینکه با پایان یافتن هفته نخست تعطیلات نوروزی تردد شش میلیون و ۴۸۱ هزار خودرو در استان سمنان به ثبت رسیده است، ابراز داشت: با توجه به کاهش کرونا، آغاز ماه مبارک رمضان و پایان یافتن تعطیلات ادارات طی سال جاری با افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان مواجه بودیم.

وی ضمن بیان اینکه روز گذشته در باند شمالی حدود ۹۵۰ تردد در ساعت ثبت شده است، افزود: سامانه‌های تردد شمار استان سمنان روز گذشته عبور ۶۹ هزار خودرو را به ثبت رساندند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه ۸۶۰ تردد میانگین در هر ساعت برای بزرگراه امام رضا (ع) ثبت شده است، ابراز داشت: پیش بینی می‌شود این آمار طی هفته دوم با رشد مواجه باشد.

فیروز جائیان ضمن بیان اینکه ۵۶ دستگاه تردد شمار در استان سمنان فعال است، اضافه کرد: گشت‌های راهداری در همه محورها فعال هستند و خدمات لازم را به مسافران نوروزی ارائه می‌دهند.

وی اضافه کرد: هموطنان می‌توانند با ارسال عدد ۱۴۱ به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ از آخرین اطلاعات راه‌ها و وضعیت جاده‌ها اطلاعات لازم را کسب و سپس با توجه به آن مسیر خود را انتخاب کنند.