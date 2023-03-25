احتمال بارش رگبار و تگرگ در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از پایداری جو طی امروز و فردا در منطقه است که به موجب آن روند افزایش دما و افزایش غبار محلی در منطقه پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: گفتنی است با ورود سامانه تندری از عصر یکشنبه تا صبح سه‌شنبه به منطقه در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و در عصر رشد ابر و احتمال بارش خفیف است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۹ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز قسمتی تا ابری همراه با غبار محلی و در عصر در پاره‌ای نقاط وزش باد، رگبار و رعد و برق است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.