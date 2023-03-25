نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران ۴۴.۸ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور بعدازظهر شنبه در دیدار نوروزی مسئولان با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۴۴.۸ درصد و بالاتر از میانگین کشوری است، میزان رشد اقتصادی در کشور را ۴۱ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ بیکاری استان نیز ۵.۸ درصد است.

وی با بیان اینکه اقتصاد در شعار سال جاری تجلی بیشتری یافته است، گفت: مردمی کردن اقتصاد از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری بوده است و باید از ظرفیت مردمی در این حوزه بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: برای تحقق شعار سال باید از ظرفیت مردمی در مجموعه راهبردها و اقدامات اساسی مورد توجه ویژه قرار دارد و بر اساس ارزش افزوده هدفگذاری شده در استان ۴۲۷ هزار تومان از مسیر سرمایه گذاری و ۸۰ هزار میلیارد تومان از مسیر بهره وری باید محقق شود.

فتح الله پور با اظهار اینکه مشکل اساسی و اصلی در حوزه صادرات است، گفت: اگر بتوانیم حلقه بازاریابی و صادرات را فعال کنیم به رشد اقتصادی در استان کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه امسال سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: این برنامه تا پایان شهریورماه باید تدوین و کامل شود.