330 واحد جدید خدمات ارتباطی در آذربایجان غربی تاسیس می شود

مجید فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در حال حاضر 94 دفتر خدمات ارتباطی در سطح استان به ارائه سرویس به متقاضیان می پردازند که تا پایان سال جاری 330 واحد جدید ارتباطی نیز به این میزان افزوده خواهد شد .

وی اضافه کرد: 252 واحد پستی اعم از دفاتر خدمات ارتباطی، آژانس های پستی و دفاتر پستی در سطح استان وجود دارد که در شش ماهه سال جاری با جذب 14 میلیون و 701 هزار مرسوله نسبت به مبادلات پستی اقدام کرده است.

فرخی اظهار داشت: این میزان مبادلات پستی نسبت به مدت مسابه سال قبل 5/14 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال 286 هزار و 750 فقره کارت هوشمند سوخت و 29 هزار و 610 فقره کارت المثنی سوخت برای متقاضیان صادر شده است.

این مسئول بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به 58 هزار نفر متقاضی کارت ملی شهری و 21 هزار و 958 فقره متقاضی وام صندوق مهر رضا توسط اداره کل پست ارائه سرویس شده است .

وی تصریح کرد: تاکنون ثبت نام 57 هزار نفر متقاضی مراکز مختلف آموزش عالی کشور توسط اداره پست صورت گرفته است .

مدیر کل پست آذربایجان غربی گفت: تا پایان سال جاری برای دو هزار مشترک تمبر شخصی چاپ خواهد شد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .

وی، بیشترین متقاضیان تمبرهای شخصی را شرکت های تجاری عنوان کرد.