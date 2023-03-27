ریزش برداری ۴۵ نقطه از جاده های استان ایلام انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدزاهدین چشمه خاور افزود: با وجود ادامه بارش‌ها در استان و با تلاش عوامل راهداری همه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این استان باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی افزود: این ریزش‌ها ناشی از بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای ایلام - ماربره، آبدانان - میمه و مورموری – دهلران و دیگر محورهای استان اتفاق افتاده بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: براساس گزارش امروز ادارات تابعه و رصد دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان طی شبانه روز گذشته در ۱۳ محور ارتباطی از شهرهای استان بارش برف و باران گزارش شده است.

چشمه خاور مجموع نیروهای راهدار درگیر در محورهای دارای ریزش را ۳۲ نفر عنوان کرد و گفت: تیم عملیاتی از راهداری ایلام با تعداد ۲۵ دستگاه ماشین آلات کار ریزش برداری را در نقاط درگیر بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند در هنگام سفر با شماره گیری ۱۴۱ از اطلاعات راه‌های استان و کشور مطلع شوند.