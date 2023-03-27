به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه اراک و اعضای حفاظت فیزیکی مصلی بیت المقدس اراک اظهار داشت: کار حفاظت دو بعد دارد، بعد معنوی و کمک خواستن از خداوند متعال و بعد فیزیکی و زمانی که کار به خدا واگذار میشود خداوند بسیار حکیم است و خودش میداند چگونه کار را به پیش ببرد.
دری نجف آبادی اضافه کرد: خنثی سازی برنامههای دشمن از طریق دفاع معنوی را میتوان در مصلی و با حضور جوانان و نوجوانان پیادهسازی کرد.
وی تأکید کرد: همه نیروهای بسیج، سپاه و روحانیت یک لباس به تن دارند و همه زیر یک علم حرکت میکنند، اگر خدای ناکرده این علم آسیب ببیند همه آسیب میبیند، تمام زحمات شهدا و جانبازان و فداکاران انقلاب به این علم ختم میشود.
امام جمعه اراک با تأکید بر اینکه سپاه پاسداران عامل توازن امنیت در جهان اسلام است، گفت: سپاه پاسداران عامل اقتدار نظام اسلامی و پشتیبان ملت و انقلاب است.
وی تاکید کرد: سپاه برای رفع مشکلات مردم در همه صحنهها مجاهدانه و مخلصانه در میدان خدمت رسانی حاضر است و امروز سپاه در سالهای آغازین چهلواره دوم انقلاب در اوج اقتدار است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به توطئههای دشمنان در جنگ ترکیبی بیان کرد: دشمن برای آسیب رساندن به این انقلاب و مردم از هیچ کاری کوتاهی نمیکند.
وی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم باید شتابنده در راستای حل مشکلات گام بردارد، گفت: نسبت به مشکلات و مسائل باید با تدبیر عمل کرد.
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