روایتی از زندگی شهید اکرامی/ محکم قدم بردارید

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مهدی اکرامی از شهدای دفاع مقدس استان سمنان است. این شهید گرانقدر بسیار به موضوع جهاد در راه خدا اعتقاد داشت و نمود بارز این امر نیز در وصیت نامه عارفانه‌اش به وضوح دیده می‌شود. در وصیت نامه این شهید بزرگوار آمده است: جهاد از مهمترین فروع دین است برادران زمانی که به طرف دشمن می‌روید محکم قدم بردارید.

استواری بر جهاد از جمله موضوعاتی است که بارها در وصیت نامه این شهید تکرار می‌شود شهیدی که می‌خواهد مردم امام را یاری کنند تا انقلاب را یاری کرده باشند و چقدر در بهاران، جای شهدای ما خالی است.