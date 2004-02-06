امروز در تاريخ

در گذشت آيت الله حسين قمي :



تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان امام خميني ره :



ابقاي قوام :



مرگ هشام بن عبدالملك :

در گذشت ابراهيم فخرايي :

در گذشت ابوالفرج اصفهاني :

كشف گاز كربنيك :





جنگ روسيه وژاپن :

امام خميني( ره) در چنين روزي در سال 1357 ه ش ، در جمع پرسنل نيروي دريايي ارتش در مدرسه علوي تهران با تشريح نقش انسانهاي پاكدامن در بازسازي كشور ، در بخشي از سخنانشان تصريح كردند : از حالا به بعد در خدمت ملت باشيد . ملت خودتان را خدمت بكنيد . اين آب و خاك مال شماست . اينجا مال خودتان بايد باشد . دست اجانب بايد كوتاه شود . چقدر آمريكا بايد از اين مملكت ببرد و بخورد يا انگلستان يا ساير جاها ؟ ما بايد يك وقت هم زنده بشويم ، بيدار بشويم ، ملتفت بشويم ، آزادي را بگيريم . حق را بايد گرفت با سرنيزه با مسلسل بايد حق را گرفت از اينها ، خودشان كه نمي دهند . بايستيد در مقابل اينها ...امام خميني هم چنين در مدرسه علوي تهران در جمع صادركنندگان خشكبار و دانه هاي كشاورزي با تشريح كارنامه رژيم پهلوي ، غارت سرمايه هاي معنوي و مادي را از كارهاي اين رژيم دانستند . ايشان همچنين در جمع مدرسان و طلاب حوزه علميه قم و كاركنان هواپيمايي ملي و شركت نفت ، با تاكيد بر وحدت كلمه و برادري شيعه و سني ، رمز پيروزي را وحدت كلمه دانستند .در اين روز همچنين جبهه ملي از تمام ارگان هاي مملكتي خواست از تصميم آيت الله خميني مبني بر ايجاد يك دولت موقت پشتيباني كنند . اما ستاد بزرگ ارتشتاران با صدور اطلاعيه اي تاكيد كرد : هر كس در مقام تهديد يا تضعيف پرسنل نيروي مسلح شاهنشاهي بر آيد يا با درج مطالب ناصحيح و غير واقعي اهانت نمايد تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت . در همين روز در تهران به منظور تاييد مهدي بازرگان تظاهرات وسيعي صورت گرفت . در اين روز روزنامه ها اعلام كردند افرادي چون دكتر ابراهيم يزدي ، مهندس ميناچي، نزيه و احمد صدر حاج سيد جوادي در دولت موقت نقش خواهند داشت . به گفته برخي از نزديكان به اعضاي شورا، در حال حاضر حضور حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني ، دكتر مفتح ، دكتر بهشتي يا مطهري به نمايندگي از روحانيت مترقي قطعي است .در چنين روزي در سال 1325 ه ش آيت الله قمي دار فاني را وداع گفت . حسين در بيست و هشتم رجب المرجب سال 1282هجري ق. ديده به جهان گشود. ايشان پس از طي تحصيلات مقدماتي براي كسب معارف عالي تر به تهران آمد و پس از آن به عراق مهاجرت كرد و در نجف سكني گزيد . آن عالم رباني اما در عراق ماندگار نشد و پس از آن به تهران آمد . وي در طول فراگيري علوم آل محمد( ص ) ، از محضر استاداني چون ‌ ميرزا ابوالحسن جلوه ، ميرزا هاشم رشتي ، ‌ شيخ فضل الله نوري و ميرزا محمد حسن آشتياني ، ميرزا حبيب الله رشتي ،‌ آخوند محمدكاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي كسب فيض كرد . ايشان پس از آن به تربيت شاگردان بسيار در حوزه همت گمارد كه از ميان آ ن ها مي توان به ميرزا حسن بجنوردي، شيخ فاضل قفقازي، حاج آقا بزرگ اشرفي شاهرودي، ميرزا مهدي حكيم، سيد محمد موسوي لنكراني، سيد حسين موسوي نسل، شيخ حسينعلي راشد تربتي و.. اشاره كرد . ايشان به دليل مزاحمت هاي رضا خان در حوزه هاي علميه ترك ديار كرد و در صدد احياي حوزه علميه كربلا بر آمد . آية الله قمي پس از درگذشت آية الله سيد ابوالحسن اصفهاني، راهي نجف اشرف شد.ايشان از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاد ه است كه حاشيه بر عروة‌ الوثقي (از اول مسائل تقليد تا بخشي از احكام نماز)،‌ حاشيه بر رساله ارث و نفقات،‌ حاشيه بر رساله ربائيه رضاعيه، حاشيه بر صحة‌المعاملات، حاشيه بر مجمع المسائل، الذخيرة الباقية في العبادات و المعاملات، مختصر الاحكام، طريق النجاة، منتخب الاحكام، مناسك حج، ذخيرة العباد، هداية الانام في المسائل الحلال و الحرام رساله الحكام از جمله آنها ست . آيت اله قمي در دوره رضا خان به روش هاي مختلف با مذهب ستيزي رضا خان به مبارزه پرداخت و عملا راه او را در خراسان سد كرد . دراين زمينه قيام گوهر شاد نمونه كاملي است بر مبارزات شيخ حسين قمي با توطئه ضد مذهبي رضا خاني كه در قالب جمهوريت براي مردم ايران عرضه شده بود .در شرع مقدس، مصلحت عبارت از اموري است كه به حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال برمي‌گردد چراكه اين امور مايه‌ قوام زندگي دنيايي انسان‌ها هستند. از منظر مكتب شيعه بر اساس مصالح و مفاسد واقعي، دو نوع حكم در شرع مقدس اسلام وجود دارند. يكي احكام ثابت، كه بر اساس مصالح و مفاسد تغييرناپذير وضع شده‌اند، مانند نماز و روزه، و ديگري احكام متغير يا احكام حكومتي يا ثانويه ، كه بر حسب مقتضيات زمان و بنا به منافع عمومي تغييرپذير بوده و از ناحيه دولت اسلامي وضع مي‌شوند. بر اين اساس، درجامعه اسلامي ما نيز قانون اساسي ، مرجع تشخيص اين امور در جامعه را “مجمع تشخيص مصلحت نظام” معرفي كرده است.در سال هاي 1360 تا 1361 قانون اراضي شهري و قانون كار مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و مجلس تصويب اين قانون را ضروري دانست . در اين ميان هيچ يك نيز به عقب نشيني از موضع خود اعتقادي نداشتند . بعدها مباحثي در باره لايحه قانون كار ميان شوراي نگهبان و مجلس صورت گرفت و در اين بارديگر ضرورت رفع مشكلي اين چنين مطرح شد . سرانجام در اواسط بهمن 1366 نامه اي از سوي رييس جمهور ، رييس مجلس ، رييس ديوان عالي كشور ، نخست وزير و مرحوم حاج سيد احمد آقا به محضر امام ره نگاشته شد و از ايشان خواسته شد كه اختلافات را به طريقي حل كنند . امام ره در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند : گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند ، احتياج به اين مرحله نيست ليكن براي رعايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اي ، هاشمي ، اردبيلي ، توسلي ، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي مير حسين موسوي و وزير مربط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد . در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد وپس از مشورتهاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد . احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريع تر برسد ...مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صرفا بر اساس دستور امام ره ايجاد شد در اواخر سال 1366 آينن نامه داخلي خود را تنظيم كرد و پس از اصلاحاتي كه به دستور امام در برخي از مواد آن به عمل آورد مورد تاييد آن حضرت قرار گرفت و رسما كارخود را شروع كرد . مجمع تشخيص مصلحت نظام در تجديد نظري كه به فرمان امام راحل در قانون اساسي به عمل آمد به عنوان نهادي خاص در آن لحاظ شد . در حال حاضر بر اساس اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي وظيفه دارد در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، مصوبه مزبور بر اساس آيين نامه داخلي مجمع رسيدگي و اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را حل و فصل كند. از سوي ديگر، مطابق بند دوم اصل يكصدو دهم قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، جزو وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده است ودر حال حاضر اين امر به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده و اين مجمع نيز در صدد تهيه آيين نامه اي در باره « سياستهاي كلي نظام» است .در حال حاضر رييس اين نهاد آيت الله هاشمي رفسنجاني و دبير آن آقاي محسن رضايي است .در چنين روزي در سال 1321 ه ش مجلس شوراي ملي قوام را مجددا براي نخست وزير ابقا كرد . عملا پس از استعفاي ده وزير قوام دولت او بايد د سقوط مي كرد اما مجلس دوباره او را در مسند قدرت نگهداشت .در چنين روزي در سال 743 ميلادي ( 125 ه ق ) هشام ابن عبدالملك پادشاه اموي در گذشت. در شوال سال 105 هجرى هشام جانشين برادرش يزيد گرديد و تا سال 125 مجموعا مدت نوزده سال و هفت ماه خلافت كرد. وى رياست‏يكى از طولانى‏ترين و مقتدرترين دولتها را در سلسله امويان عهده‏دار بود. مسعودى برخى از خصوصيات شخصى او را بويژه علاقمندى او را به اسب آورده است. يعقوبى او را متصف به صفاتى چون حزم و درايت، بخل، حسادت، تندى، قساوت و. . . كرده است. ذهبى نيز او را با اين عبارت كه « فيه ظلم مع عدل‏» وصف كرده است. از چند نفر نيز نقل كرده كه او از خونريزى كراهت‏شديد داشته است! شايد به همين دليل بود كه دستور اكيد داد تا قيام «زيد بن على‏» را سركوب كنند!از عبد الله بن على- كسى كه باقى مانده سپاه اموى را تعقيب كرده و مروان بن محمد را به هلاكت رساند- نقل شده كه گفته است: ديوانهاى بنى مروان را جمع آورى كردم، هيچ يك به اندازه ديوان هشام منظم نبوده است. او حتى بنى مروان را نيز در گرفتن «عطاء» از بيت المال، جز آنكه يا خود در جنگ شركت كنند يا كسى را جايگزين بفرستند، منع مى‏كرد. طبرى روايتى آورده كه هشام فرزندش را به جهت عدم حضور در نماز جمعه سرزنش مى‏كرد. چنان كه سعيد فرزند ديگرش را كه حاكم شهر حمص بود بخاطر زنا عزل نمود. اما اصفهانى به اخبارى درباره برخوردهاى ميان هشام بن عبد الملك و وليد بن يزيد جانشين فاسقش اشاره كرده كه از آنها بر مى‏آيد كه خود هشام نيز اهل شرابخوارى و نيز كمابيش دچار نديمان فاسق بوده است. از اخبار ديگرى به دست مى‏آيد كه هشام كه متاثر از زهرى، محدث معروف و وابسته به امويان بوده و يا احيانا اشخاص ديگرى، به قتل كسانى كه متهم به قدرى گرى بوده‏اند همت مى‏گماشته است. از جمله اصرار او درباره قتل جهم بن صفوان است. در نامه‏اى كه بعدها در بايگانى هشام پيدا شد، آمده است كه او به نصر بن سيار حاكم خراسان نوشته بود: شخصى از دهرى‏ها در آن نواحى ظهور كرده است. او را پيدا كرده و بكش.(جعفريان ، رسول ، تاريخ خلفاء ص 604 )در چنين روزي در سال 1366هجري شمسي ، ابراهيم فخرايي محقق و نويسنده برجسته ايراني ديده ازجهان فروبست. او آثار گرانسنگي از خود به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به تاريخ ايران، سردارجنگل و گيلان درجنبش مشروطيت اشاره كرد . فخرايي در نهضت جنگل نيز حضور داشت.درچنين روزي در سال 356 هجري قمري نويسنده و اديب بزرگ قرن چهارم هجري ، ابوالفرج علي ابن الحسين الاصفهاني ، در گذشت . وي از مولفان عهد بويه بود و از جمله كساني است كه هيچگاه اهميت خود را در تاريخ تمدن اسلامي از دست نداد ه است . وي در ادب شاگرد ابن وريد و محمد ابن جرير طبري بوده و اثرمشهورش كتاب الاغاني است كه رجال قرن چهارم همانند صاحب بن عباد و عضد الدوله ديلمي به آن توجه بسيار داشتند و گفته اند عضد الدوله اين كتاب را از خود در سفر و حضر دور نمي ساخت . وي مدت پنجاه سال از عمر شريفش را صرف نگارش اين اثر جاودانه كرده است . ابوالفرج غير از ازالاغاني كتب ديگري همانند مقاتل الطالبيين و الدرايات تاليف كرده است . گفته اند كه وي معمولا وارد سوق الوراقين ( باز كتاب فروشان ) مي شد و مقدار زيادي كتاب مي خريد و به خانه مي برد و همه روايات خود را از آنها نفل مي كرد .در چنين روزي در سال 1757 ميلادي گاز كربنيك توسط" ژوزف بلاك "شيميدان و فيزيكدان انگليسي كشف شد . وي آن را ازمخلوط كردن آهك با منيزي بدست آورده بود .گاز كربنيك از سوختن مواد آلي و تجزيه آنها ايجاد مي گردد . انسان و حيوانات در اثر تنفس از طريق ريه گاز كربنيك خارج مي نمايند . مقدار گاز كربنيك در هوا خيلي كم است و اگر مقدار آن در هواي تنفسي به ده درصد برسد ايجاد علائم شديد و خفگي مي نمايد . ازدحام در اطاقهاي در بسته و پر دود ، محلهاي شلوغ با پنجره هاي بسته ايجاد اين نوع مسموميت مي نمايد علائم مسموميت آن عبارتند از سردرد شديد , ريزش عرق , تار شدن چشمها , سرگيجه , لرزو بالاخره اغما و مرگ .



در چنين روزي در سال 1904 جنگ روسيه و ژاپن آغاز شد . اين جنگ با حمله ژاپني ها به بندر پرت آرتو آغاز گشت .

در اين جنگ نيروي نظامي روس ها بر ژاپني هاچيرگي داشت اما با اين حال ژاپني ها به پيروزي دست يافتند . نهايتا در سال بعد در اين خصوص پيمان صلحي ميان دو كشور به امضا رسيد



تحديد تسليحات در يايي :

در چنين روزي در سال 1922 ميلادي كشور هاي آمريكا ، فرانسه ، انگلستان ، ايتاليا و ژاپن معاهده تحديد سلاحهاي در يايي را امضا كردند . از مهمترين تصميمات اين كنفرانس منع استعمال گازهاي سمي بود



د ر گدشت احمد الملط :

در چنين روزي در سال سال 1415 هجري قمري احمد الملط قائم مقام رهبر اخوان المسلمين درگذشت. وي سالها در مقابل رژيم صهيونيستي به مبارزه پرداخت . او همچنين در كشور خود در برابر انگليسي هامبارزات سختي را رقم زد .



دو معاهده با آمريكا :

در چنين روزي در سال 1778 ميلادي دولت فرانسه با انعقاد دو معاهده با ايالات متحده آمريكا اين كشور را به رسميت شناخت .

اين دو معاهده ، معاهدات دوستي و تجارت بودند .



صلح بين آمريكاو اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1899 ميلادي سناي آمريكا صلح منعقده ميان دو كشور اسپانيا و آمريكا را تاييد كرد . همچنين در چنين روزي در سال 1900 ميلادي سناي هلند معاهده صلح 1899 با آمريكا را مورد تاييد قرار داد .



واگذاري قدرت به ملك عبد الله :





در چنين روزي در سال 1999 ميلادي شاه حسين تمامي قدرت خود را به بزرگترين پسر خود يعني عبدالله بن انتوانيت گارد نر مشهور به ملك عبد الله واگذار كرد . وي فرداي چنين روزي بر اثر بيماري سرطان در گذشت .



سرد ترين نقطه جهان :





در چنين روزي در سال 1936 يك هيات از دانشمندان سه كشور آلمان ،انگلستان و فرانسه پس از شور و آزمايش هاي فراوان منطقه ورخويانسك در شرق سيبري را به عنوان سر ترين نقطه جهان معرفي كردند .





تبادل آتش ميان اريتره و اتيوپي :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي تبادل آتش سنگين ميان دو كشور اتيوپي و اريتره صورت گرفت .

تسخير گروزني :





در چنين روزي در سال 2000 ميلادي ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه اعلام كرد كه نيروهاي اين كشور گروزني را در چچن به تسخير خويش در آورده اند . البته پايتخت اين كشور هنوز در دست چچني ها بود .



فاجعه در هلند :

در چنين روزي در سال 1953 ميلادي بر اثر شكستن سدها در هلند دو هزار نفر جان خود را از دست دادند . ماجرا از اين قرار بود كه به دليل وقوع سيلي بنيان كن آب در يا طغيان كرد و كشور هلند كه براي در اختيار داشتن زمينهاي بيشتر سياست ايجاد سد در مقابل دريا و استفاده از زمين در يا را پيشه ساخته است ، در مقابل اين طغيان بي دفاع باقي ماند و نهايتا بيش از دو هزار نفر جان خود را از دست دادند .



نخستين رييس جمهورزن در فنلاند :

در چنين روزي در سال 2000 ميلادي تراجا هالونن وزير امور خارجه فنلاند ، نخستين زني بود كه در اين كشور به عنوان رييس جمهور انتخاب شد .



تولد كريستوفر مارلو :

در چنين روزي در سال 1564 ميلادي مارلو شاعر و نمايشنامه نويس انگليسي به دنيا آمد . "دكتر فاستوس "عنوان مهمترين اثر اوست . دكتر فاستوس وي سالها به عنوان متن نمايشي در تئاتر هاي كشور هاي مختلف جهان به روي صحنه رفته است .



تولد كارولي كيش فولدي :

در چنين روزي در سال 1788 ميلادي كيش فولدي شاعر رومانتيك مجارستاني به دنيا آمد . "تاتارها در مجارستان " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد فرانسوا تروفو :

