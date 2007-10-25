شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: فیلم های "ویزیت" به کارگردانی ناصر ناصرپور، " از نو" به کارگردانی سعید شاهوردی و "بازگشت" به کارگردانی غلامرضانعمت پور سه فیلم راه یافته به جشنواره سینمای جوان است.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره بین المللی سینمای جوان از 21 تا 27 ماه جاری در تهران برگزار میشود.
رئیس حوزه هنری لرستان بیان داشت: همچنین فیلم "بازگشت" به کارگردانی غلامرضا نعمت پور به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم رشد راه یافته است.
نعمتی نیا عنوان کرد: جشنواره بین المللی فیلم رشد نیز هفتم ماه جاری در تهران برگزار میشود.
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