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۳ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

سه فیلم از لرستان به جشنواره بین‌المللی سینمای جوان راه یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری لرستان از راهیابی سه فیلم از واحد فیلم و عکس حوزه هنری این استان به بخش مسابقه بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی سینمای جوان خبر داد.

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: فیلم های "ویزیت" به کارگردانی ناصر ناصرپور، " از نو" به کارگردانی سعید شاهوردی و "بازگشت" به کارگردانی غلامرضانعمت ‌پور سه فیلم راه یافته به جشنواره سینمای جوان است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره بین ‌المللی سینمای جوان از 21 تا 27 ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری لرستان بیان داشت: همچنین فیلم "بازگشت" به کارگردانی غلامرضا نعمت پور به بخش مسابقه جشنواره بین ‌المللی فیلم رشد راه یافته است.

نعمتی نیا عنوان کرد: جشنواره بین المللی فیلم رشد نیز هفتم ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 574198

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