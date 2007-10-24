بوش نگران انتقال قدرت در کوبا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز،"جرج بوش" امروز در سخنان خود به هاوانا درباره تغییرات سیاسی در کوبا و انتقال قدرت از فیدل کاسترو به رائول کاسترو هشدار می دهد.

به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور آمریکا امروز در سخنانی نگرانی خود را در این باره اعلام می کند و از رهبران کوبا خواهد خواست تا قدرت را به مردم این کشور منتقل کنند.

سخنرانی بوش، امروز در وزارت خارجه آمریکا انجام می شود

به گزارش مهر، بوش در حالی نگرانی خود از تغییرات سیاسی کوبا را اعلام خواهد کرد که "فیدل کاسترو" رهبر کوبا همچنان به انتقادهای تند خود از رئیس جمهور آمریکا و سیاست های جنگ طلبانه وی ادامه می دهد و در جدیدترین انتقادهای خود از بوش گفته است : بوش در اندیشه برپا کردن جنگ سوم جهانی است.