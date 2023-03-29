۵۶ پروژه عمرانی حوزه ورزش زنجان در مرحله ساخت است

امیرحسین والی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وجود زیرساخت یکی از ضرورتهای توسعه ورزش به ویژه در عرصه قهرمانی به شمار میرود، گفت: در همین راستا ۵۶ پروژه عمرانی در حوزه ورزش زنجان مراحل ساخت خود را طی میکند.
وی با یادآوری اینکه از این تعداد پروژه عمرانی در حال ساخت در حوزه ورزش، ۱۸ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد مراحل ساخت خود را پشت سر میگذارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت اتمام پروژههای مذکور، تخصیص اعتبار به این پروژهها در اولویت قرار دارد.
سرپرست گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان با تاکید بر اهتمام این ادارهکل در راستای توسعه ورزش در مناطق روستایی، تصریح کرد: برای اینکه بتوان شاهد توسعه ورزش در مناطق روستایی بود، باید ابتدا به ساکن نسبت به ایجاد زیرساختهای ورزشی در این مناطق اقدام کرد.
والی احداث چمن مصنوعی در روستاها را یکی از اقدامات موثر برای از بین بردن فقر حرکتی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تخصیص بیش از ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، بیش از ۱۰۰۰ مترمربع زمین چمن مصنوعی در اختیار ساکنان این مناطق قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد بهرهبرداری از ۱۳ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان زنجان بودیم، عنوان کرد: ساکنان روستاهای والایش، بولاماجی، محمدآباد، توپقره، دو تپه، آبی سفلی، ارقین بلاغ، قویی و … از این زیرساختها بهرهمند شدند. سرپرست گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه به مهمترین پروژه ورزشی استان یعنی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری فوتبال اشاره و اظهار کرد: بدون شک با تعیین پیمانکار جدید، شاهد تسریع در روند اجرای پروژه مذکور خواهیم بود.
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