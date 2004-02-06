خبرتلاش براي ترور آيت الله سيستاني تكذيب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، يكي از مقامات امنيتي شهرنجف خبر ترور آيت الله سيستاني را تكذيب كرده است. اين مقام امنيتي گفته خبرترور آيت الله سيستاني پس از آن منتشر شد كه راديو صبا وابسته با نظاميان آمريكايي در بغداد ادعا كرده بود آيت الله سيستاني به علت دريافت تهديدات افراد ناشناس بيت خود را ترك كرده است.

انتشاراين خبر از تلويزيون محلي نجف موجي از نگراني را درميان اهالي اين شهر ايجاد كرد و جمعي از مردم در مقابل دفتر آيت الله سيستاني تجمع كردند. مسئولان اين دفتر نيز درجمع مردم خبر ترور آيت الله سيستاني را تكذيب كردند.

درحالي كه اين خبر تكذيب شده است، شبكه خبري الجزيره اعلام كرده كه شوراي حكومت انتقالي عراق تلاش براي ترور آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق را محكوم كرده است .

اين شبكه افزود ديشب يكي ازنزديكان آيت الله سيستاني اطلاع داد: هنگامي كه آيت الله سيستاني قصد بازگشت از دفتر خود به منزلش را داشت، ماشين وي هدف تيراندازي افراد ناشناس قرار گرفت. وي افزود: ماموران امنيتي به موقع توانستند مهاجمان را از محل دور و مانع ازانجام اين عمليات تروريستي شوند.

گرچه خبرترور آيت الله سيستاني تكذيب شده اما موفق الربيعي عضو ديگر شوراي حكومت انتقالي عراق عاملان ترورآيت الله سيستاني را به افرادي نسبت داده كه درترورسيد محمد باقرحكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و انفجار مقر سازمان ملل متحد درعراق و بيمارستان صليب سرخ بين الملل و انفجارهاي اربيل دست داشته اند.

وي پس ازپايان ديدارخود با آيت الله سيستاني گفت: وي در سلامت كامل به سر مي برد ودراين حمله هيچ آسيبي به وي نرسيده است. اين عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در عين حال تاكيد كرد: تروريستها تلاش مي كنند با ترور شخصيت هاي مذهبي در بين مردم عراق فتنه و آشوب به پا كنند .

دفتر آيت الله سيستاني هم در شهر نجف اعلام كرده كه تلاش مهاجمان ناشناس براي ترور اين مرجع شيعيان عراق ناكام ماند.

