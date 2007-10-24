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۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

معاون استاندار کرمان:

مدیریت بحران یکی از اساسی ترین مسائل استان کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: جواد کمالی گفت: به دلیل حادثه خیز بودن استان کرمان آموزش امداد گری و مدیریت بحران یکی از اساسی ترین مسائل استان کرمان است.

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اولین پایگاه امداد و نجات محله ای در شهر کرمان برای مقابله با بحران در سوانح و آموزش مردم محلات راه اندازی شده است.

جواد کمالی تصریح کرد: با توجه به حادثه خیز بودن استان کرمان آموزش امدادگری ومدیریت بحران یکی از مهمترین مسائل استان کرمان است.

کمالی گفت: مردم باید با ایجاد آمادگی در برابر حوادث از طریق شرکت در کلاسهای آموزشی، مانند یک ارتش در هر زمان در جهت مقابله با حوادث و کاهش خسارت های ناشی از آن آماده باشند.

وی با تاکید بر استحکام سازی خانه ها گفت: ساختن ساختمان های غیر مقاوم خیانت به مردم و جامعه است که باید با نظارت صحیح و استفاده از مصالح استاندارد در این راه قدم بگذاریم.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: برای مقابله با بحران باید در هر خانه یک نفر امدادگر آموزش دیده و تجهیزات امداد ابتدایی وجود داشته باشد.

تا پایان سال جاری شش محله کرمان به مراکز امداد رسانی مجهز می شوند.

 

کد مطلب 574269

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