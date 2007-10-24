مدیریت بحران یکی از اساسی ترین مسائل استان کرمان است

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اولین پایگاه امداد و نجات محله ای در شهر کرمان برای مقابله با بحران در سوانح و آموزش مردم محلات راه اندازی شده است.
جواد کمالی تصریح کرد: با توجه به حادثه خیز بودن استان کرمان آموزش امدادگری ومدیریت بحران یکی از مهمترین مسائل استان کرمان است.
کمالی گفت: مردم باید با ایجاد آمادگی در برابر حوادث از طریق شرکت در کلاسهای آموزشی، مانند یک ارتش در هر زمان در جهت مقابله با حوادث و کاهش خسارت های ناشی از آن آماده باشند.
وی با تاکید بر استحکام سازی خانه ها گفت: ساختن ساختمان های غیر مقاوم خیانت به مردم و جامعه است که باید با نظارت صحیح و استفاده از مصالح استاندارد در این راه قدم بگذاریم.
معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: برای مقابله با بحران باید در هر خانه یک نفر امدادگر آموزش دیده و تجهیزات امداد ابتدایی وجود داشته باشد.
تا پایان سال جاری شش محله کرمان به مراکز امداد رسانی مجهز می شوند.
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