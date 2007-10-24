مدیریت بحران یکی از اساسی ترین مسائل استان کرمان است

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : اولین پایگاه امداد و نجات محله ای در شهر کرمان برای مقابله با بحران در سوانح و آموزش مردم محلات راه اندازی شده است .

جواد کمالی تصریح کرد

با توجه به حادثه خیز بودن استان کرمان آموزش امدادگری ومدیریت بحران یکی از مهمترین مسائل استان کرمان است

کمالی گفت

مردم باید با ایجاد آمادگی در برابر حوادث از طریق شرکت در کلاسهای آموزشی، مانند یک ارتش در هر زمان در جهت مقابله با حوادث و کاهش خسارت های ناشی از آن آماده باشند.

وی با تاکید بر استحکام سازی خانه ها گفت

ساختن ساختمان های غیر مقاوم خیانت به مردم و جامعه است که باید با نظارت صحیح و استفاده از مصالح استاندارد در این راه قدم بگذاریم

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت

برای مقابله با بحران باید در هر خانه یک نفر امدادگر آموزش دیده و تجهیزات امداد ابتدایی وجود داشته باشد.