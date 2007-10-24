پودر فلوئور هیدروکسی آپاتیت در مقیاس نانومتر سنتز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه جغه دوست دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی گفت: هیدروکسی آپاتیت یکی از انواع کلسیم فسفات ها است که به دلیل داشتن ترکیب مشابه با استخوان طبیعی و نیز زیست سازگاری و زیست فعالی کاربردهای بسیار گسترده ای در زمینه ترمیم استخوان و دندان دارد.

وی ادامه داد: پیوند هیدروکسی آپاتیت با بافت استخوان مهمترین دلیل استفاده از آن به عنوان جانشین استخوان است. این ماده برای ترمیم آسیب های دندانی و استخوانی، جانشینی فوری دندان، بازسازی آرواره و... استفاده می شود.

به گفته این دانشجوی واحد علوم و تحقیقات تشابه شیمیایی هیدروکسی آپاتیت با استخوان عامل مهمی است که تحریک زیست فعالی، رشد استخوان و تاثیرات درمانی آن را می توان به آن نسبت داد.

وی افزود: فلوئور آپاتیت خالص پایداری شیمیایی و ساختاری بیشتری نسبت به هیدروکسی آپاتیت داشته و لایه خارجی دندان را می سازد. اکثر تحقیقات روز دنیا بر روی یون فلوئور در زمینه ترمیم دندان است بر همین اساس در این تحقیق، جهت کنترل پایداری هیدروکسی آپاتیت، از ترکیب این ماده و فلوئور آپاتیت و تشکیل ماده ای به نام فلوئور هیدروکسی آپاتیت استفاده شده است.

وی افزود: این ماده در ابعاد نانومتری ساخته شده است که نانومتری بودن آن باعث می شود که انجام واکنش ها نسبت به شرایط معمول سرعت عمل بیشتری پیدا کند. با اصلاحاتی بر روی این ماده می توان از آن به عنوان پرکننده فوری دندان استفاده کرد.