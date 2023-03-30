شمار مسافران نوروزی مازندران ۱۵ درصد رشد یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه پنجشنبه در جلسه استانی ستاد تسهیلات خدمات سفر در رامسر، با اظهار این که در ایام نوروز استان مازندران میزبان میلیون‌ها شهروند است، افزود: تاکنون افزایش ۱۵ درصدی سفرها نسبت به سال‌های گذشته را شاهد بودیم.

وی با عنوان این که مسافران از همه استان‌های کشور و فرهنگ‌ها و آداب و رسوم وارد استان مازندران می‌شوند، افزود: استان مازندران در رده دوم سفرها قرار دارد.

وی با بیان این که زیر ساخت‌ها و اماکن اقامتی و طبیعت بکر برای استان مازندران برکت است، تصریح کرد: باید از این ظرفیت برای خدمات رسانی به مسافران بهره گیری کنیم.

استاندار مازندران رشد اقتصادی استان را پس از گذشت ۱۰ سال ثمره و اقدام جهادی دولت بیان کرد و گفت: در افزایش سفرها مسائل امنیتی و کنترل تصادفات مهم است و میانگین ترافیک در جاده‌های مواصلاتی چهار ساعت است.

حسینی پور با اشاره به ساماندهی چادرشب ها افزود: در مدارس استان مازندران و مجتمع‌های ورزشی برای اسکان مسافران برنامه ریزی شده است.

استاندار مازندران با عنوان این که تنظیم بازار به رغم حجم بالای مسافر با برنامه ریزی و ذخیره خوب گوشت سفید و قرمز به خوبی انجام شد، گفت: از نظر ذخایر کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد.

وی بر لزوم حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: مردم ما متدین هستند و حجاب و عفاف و حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ می‌کنند و عده‌ای محدود اگر عفاف و حجاب را رعایت نکنند برایشان برنامه داریم و باید اعمال قانون شود.

وی تصریح کرد: اماکن نیروی انتظامی باید با اقتدار با افرادی که حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ نمی‌کنند برخورد قانونی کنند و دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی نیز در امر عفاف و حجاب و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان کمک کنند.