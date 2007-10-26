میرباقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران "روز برمی آید" گفت: "این فیلم طبق قرار قبلی دی‌ماه اکران می‌شود و از همین جا اعلام می‌کنم برخلاف شایعات پیش از اکران عمومی از تلویزیون پخش نخواهد شد. ضمن اینکه از آن نسخه چندقسمتی برای پخش در قالب سریال نیز تهیه نمی‌شود و در حال حاضر فقط به اکران سینمایی آن فکر می‌کنیم."

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فیلم "روز برمی آید" اکران موفقی خواهد داشت یا خیر گفت: "من اصلا درباره فیلم‌هایم حرف نمی‌زنم، این سئوال را باید کارشناسان جواب بدهند که "روز برمی آید" فیلمی موفق است یا خیر." این فیلم در بیست و پنجمین جشنواره فجر با مشکلاتی در صدا و تصویر به اکران درآمد که میرباقری از رفع این مشکلات برای اکران عمومی خبر داد.

میرباقری "روز برمی آید" را به تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری در گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما ساخته و داستان آن در اسفند 57 اتفاق می افتد. در فیلم قصه زنی روایت می شود که سال ها پیش از انقلاب در زندان بوده و به همراه همسرش که از انقلابیون است به قصد استراحت به نقطه‌ای کوهستانی می‌رود. آنها در سفر با مردی آشنا می‌شوند که زن معتقد است بازجوی او بوده است.

داریوش فرهنگ، یکتا ناصر، ناصر آقایی و مهران رجبی بازیگران فیلم "روز برمی‌آید" هستند و میرباقری آن را بر اساس فیلمنامه سعید شاهسواری ساخته است.