امروز در تاریخ



افتتاح فرستنده امواج کوتاه در ایران : در چنین روزی در سال 1309 ه ش برای نخستین بار در کشور فرستنده امواج کوتاه راه اندازی شد. راه اندازی فرستنده های امواج کوتاه خود مقدمه ای بر تاسیس رادیو در ایران بود .



افتتاح سد کرج : برخلاف اغلب شهرهای بزرگ دنیا، تهران در کنار رودخانه بنا نشده است، به همین دلیل بخشی از آب مورد نیاز این شهر باید از نقاط دوردست و رودخانه های اطراف تامین و منتقل گردد. تا سالها قبل ، آب شهر تهران از رشته قنات های متصل تامین می شد. به همین مناسبت در دهه سی شمسی عملیات احداث کانال انتقال آب رودخانه کرج به تهران آغاز شد. این کانال که آب را از روستای بیلقان کرج به جمشید آباد تهران منتقل می کرد ، طی چهار سال احداث گردید و با توجه به اینکه بیست کیلومتر از این کانال سرپوشیده و بقیه روباز بود لذا احتمال آلودگی و تلف آب وجود داشت. همچنین قبل از سال 1340 ه ش به منظور مهار بارشهای آسمانی ، مطالعات ساخت سد کرج در شمال غربی تهران (از آبگیر خرسنگ کوه)، در جاده کرج به چالوس نزدیک به روستای واریان آغاز گردید. ساختن این سد در چنین روزی در سال 1340 پایان یافت و بهره برداری از آن آغاز شد.



حضور مبارزان فلسطینی در همایش تهران : در چنین روزی در سال 1370 ه ش معارضان فلسطینی در همایش حمایت از انتفاضه اسلامی مردم فلسطین در تهران حضور یافتند. در این روز بر ا تفاق گروههای ده گانه فلسطینی به منظور آزاد سازی قدس شریف تاکید شد . نخست وزیری دکتر متین دفتری : در چنین روزی در سال 1318 ه ش رضاخان، دکتر احمد متین دفتری را به نخست وزیری خود برگزید. دکتر متین دفتری در زمینه مسایل حقوقی مطالعات فراوانی داشت و خود تحصیل کرده حقوق از فرنگ بود . وی در این زمینه صاحب تالیفاتی نیز است. متین دفتری سالها بعد به عنوان نماینده مجلس و سناتورانتصابی در سیاست و تاریخ ایران نقش ایفا کرد. از او در حوزه آیین دادرسی مدنی اثر به همین نام به چاپ رسیده است که در نوع خود یکی از آثار بی نظیر در این زمینه است .



در گذشت ابوالقاسم حالت شاعر طنز پرداز : ابوالقاسم حالت از مشهورترین شاعران طنزپردازمعاصر در سال 1298 شمسی در تهران به دنیا آمد .وی از دوران کودکی به ادبیات فارسی علاقه فراوانی داشت و به شعر سرودن عشق می ورزید. او از 16 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و به تدریج به انجمن های ادبی راه یافت . از سال 1317 با هفته نامه فکاهی "توفیق " - یکی از نشریات فکاهی موفق کشور - همکاری خود را آغاز کرد. وی اشعار طنز زیبایی می سرود و در نشریه طنز "گل آقا" به "خروس لاری" تخلص می کرد . حالت در سال 1327 به روابط عمومی شرکت نفت در آبادان منتقل شد و مسئولیت انتشار هفته نامه اخبار هفته ارگان روابط عمومی را پذیرفت . وی مدتی نیز مدیر مجله صنعت نفت و رییس اداره روابط مطبوعاتی شرکت ملی نفت ایران بود. ابوالقاسم حالت به زبان های انگلیسی، فرانسه و عربی تلسط کافی داشت و از هر یک از آنها آثاری را به فارسی برگردانیده است. حالت در سوم آبان 71 در تهران دار فانی را وداع گفت .

هلاکت چند صهیونیست به دست گردانهای القسام : درچنین روزی در سال 1993 میلادی گـردانهای القسام ، استواریهود روک و گروهبان ایلان لوی را در شهـرک صهیـونیسـت نشیـن خان یونس دستگیر و پس از خلع سلاح ، آنها را اعدام کردند .



روز اخراج تایوان از سازمان ملل : درچنین روزی درسال 1971 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای به اخراج تایوان داد . همچنین دراین اجماع ، کشورهای عضو سازمان ملل متحد حاکمیت سرزمینی چین را پذیرفتند. تایوان مجموعه جزایری در شرق آسیاست که درطرفین مدار راس السرطان به وسعت 35961 کیلومتر مربع واقع شده است . بخش بزرگی از آن پوشیده از کوههای آتشفشانی است. مردم آن از نژاد زرد واکثرا پیرو دین بودا هستند و به زبان چینی تکلم می کنند . نوع حکومت این کشور جمهوری است. این کشور پس از جنگ های فراوان با کمونیست ها در سال 1949 میلادی توسط ژنرال چیانکا یچک به نام چین ملی در مقابل چین کمونیست ( جمهوری خلق ) به وجود آمد. پایتخت آن تابپه است. از شهرهای مهم آن می توان به کائو شونگ ، بندر تاینان و تایچونگ اشاره کرد. تایوان در سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد و در سال 1971 همزمان با پذیرش جمهوری خلق چین از سازمان ملل متحد اخراج شد. واحد پول آن دلار ایوان است .



اعدام به خاطر گزارش نکردن کسوف : در چنین روزی در سال 2137 قبل از میلاد ، منجمان سلطنتی چین بنامهای "هو" و" هسی " پس از آنکه نتوانسته بودند یک کسوف را که منجر به وحشت گسترده مردم این کشور شده بود، پیش بینی کنند، به اعدام محکوم شدند .



پیروزی انگلستان در جنگ آجینکورت : در چنین روزی در سال 1415 میلادی انگلستان در جنگ آجینکورت علیه فرانسه پیروز شد. جنگ های معروف به صد ساله با احتساب ایام آتش بس بیش از یکصد سال به طول انجامید .ماجرا بدین قرار بود که چون خاندان کاپه سین بدون وارث ذکور در گذشتند ، سلسله والوا روی کار آمد و ادوارد سوم پادشاه انگلستان به این امر اعتراض کرد زیرا پادشاهی را حق خود می دانست . هنگا می که فرانسویان ادعای او را رد کردند کار به جنگ کشید. جنگ های صد ساله در زمان پنج پادشاه فرانسه دوام داشت . گاهی انگلیسی ها و گاهی فرانسوی ها در آن پیروز می شدند. نزدیک به شش هزار فرانسوی در جنگ آجینکورت که بخشی از جنگهای صد ساله بود ، کشته شدند در حالی که این رقم در مورد انگلیسی کمتر از چهار صد نفر بود .



پادشاهی جرج سوم : در چنین روزی در سال 1760 میلادی جرج سوم در انگلستان پس از مرگ پدربزرگش ، جرج دوم زمام امور را در دست گرفت .



به قدرت رسیدن بلشویک ها : در چنین روزی در سال 1917 میلادی بلشویک های کمونیست تحت اوامر ولادیمیر ایلیچ لنین قدرت را دردست گرفتند .

انقلاب معروف به اکتبر روسیه درچنین روزی در سال 1917با کمک سازمان انقلابی لنین و حزب او یعنی بلشویکها به پیروزی رسید و توانست با سرنگونی حکومت کرنسکی دیکتاتوری پرولتاریا را حاکم کند. البته لنین نتوانست و نخواست پس از پیروزی حزبش وعده هایش را عملی سازد لذا مدت کوتاهی پس از انقلاب سرکوب احزاب مخالف آغاز شد. تروتسکی که در این زمان عضو کمیته نظامی انقلاب بود ، به مناسبت سرکوب یکی از این احزاب چنین گفت: تا کمتر از یک ماه دیگر خشونت به پیروی از انقلابیان بزرگ فرانسه اشکال بسیار شدیدی پیدا خواهد کرد. نه تنها زندان بلکه گیوتین نیز برای دشمنان ما آماده کار خواهد بود. سپس سازمان «چکا» به منظور مقابله با ضد انقلاب از کمیته نظامی انقلاب به وجود آمد. پس از چند سال بلشویکها تنها حزب باقیمانده در شوروی بودند. در دهمین کنگره حزب کمونیست لنین خطاب به جبهه کارگران مخالف که از اعضای خود حزب کمونیست بودند گفت: ما وقت زیادی صرف بحث کرده‌ایم و من می‌گویم حالا بحث با تفنگ خیلی بهتر از بحث با نظریات جبهه مخالف است. حذف احزاب توسط یکدیگر و انهدام جمهوری وهمچنین حذف احزاب توسط حزب قدرتمندتر و استقرار نظامی تک‌حزبی تراژدی ای بود که در روسیه لنینیستی اتفاق افتاد .



برخورد کشتی کانادایی با صخره ها : در چنین روزی در سال 1918 میلادی یک کشتی بخاری کانادایی با عنوان ملکه سوفیا با سواحل آلاسکا برخورد کرد. دراین حادثه نزدیک به چهارصد نفر از مردم این کشور جان خود را از دست دادند .



پایان جنگ کره : در چنین روزی در سال 1951 میلادی مذاکرات مداوم صلح بعد از 63 روز در باره جنگ کره به نتیجه رسید. سه سال پس از آزادی کره از استعمار ژاپن که به مدت 36 سال به طول انجامید کشور کره به آنچه که امروزه تحت عنوان کره شمالی و کره جنوبی منسوب است تقسیم شد. تجزیه کره به دو بخش شمالی و جنوبی در سال 1948 به وقوع پیوست. جنگ کره که از آن تحت عنوان جنگ داخلی کره نام برده می شود، به طور جدی باعث جدایی کامل این دو بخش از یکدیگر شد. کره جنوبی پس از آن شروع به طرح ریزی های اقتصادی جهت توسعه کشور و از بین بردن خرابیهای ناشی از جنگ دو کره نمود. اما کره شمالی به دلیل اتخاذ بر خی سیاست های انحصار گرایانه در ید دولت همچنان از توسعه اقتصادی به دور ماند.



اعطای جایزه نوبل ادبی به اشتاین بک : در چنین روزی در سال 1962 میلادی جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد. اشتاین بک در سال هزار و نهصد و دو در کالیفرنیا متولد شد و در آن ناحیه بزرگ شد. وی در دانشگاه استانفورد تحصیل کرد. او در جوانی و نوجوانی خود به انواع کار ها مشغول شد ولی هیچ کدام نتوانستند روح بزرگ او را اقناع کنند . وی پس از آن بود که به نویسندگی روی آورد . اشتاین بک در سال 1947 میلادی به عضویت فرهنگستان هنر و ادبیات آمریکا درآمد . بهترین آثار او مروارید و شرق عدن نام دارند. موش ها و آدم ها ، خوشه های خشم ، ماه پنهان است و اتوبوس سرگردان از مهمترین آثار این نویسنده بزرگ هستند. وی در سال 1968 بدرود حیات گفت .



اعزام نیروی نظامی به عربستان : درچنین روزی درسال 1990 میلادی دیک چنی وزیردفاع وقت آمریکا اعلام کرد که پنتاگون قصد دارد بیش از یکصد هزار نیروی نظامی را در چند سال آینده به عربستان سعودی گسیل دارد .



پیدایش یک کردوکودیل باستانی : درچنین روزی درسال 2001 میلادی برخی ازباستانشناسان در منطقه گودفوای نیجر، بقایای یک کروکودیل دوران ژوراسیک را از زیر خاک درآوردند . این کروکودیل بیش از 110 میلیون سال پیش زندگی می کرد. قد و بلندی این حیوان عظیم الجثه چهل پا و وزن آن حدود هشت تن بود . تولد توماس بابینگتون ماکولی : بابینگتون شاعر آمریکایی و تاریخ نگار در چنین روزی در سال 1800 میلادی به دنیا آمد. "اروی "و" ناس بای" عناوین مهمترین آثار ادبی اویند .



تولد یوهان اشتراوس :

اشتراوس آهنگساز برجسته اتریشی در چنین روزی در سال 1825 میلادی به دنیا آمد . پدرش که همنام فرزند بود ، نوازنده و آهنگساز زبردستی به شمار می آمد . پس از پایان دانش آموزی به سال 1844 میلادی ارکستری راه انداخت. از آن پس به ساختن والس و کنسرت پرداخت . اشتراوس بیش از 400 والس ساخت که بر خی از آنها بسیار معروف است. او والس را از شکل نخستین آن بیرون آورد. اشتراوس چندی نیز سفری به پاریس ، لندن ، برلن و پترزبورگ کرد. او در جهان موسیقی بنام سلطان والس مشهور است. از والس های او می توان به دانوب آبی ، شب پره و پادشاه والتزاشاره کرد .



تولد پابلو پیکاسو :

پیکاسو هنرمند و نقاش اسپانیایی درچنین روزی درسال 1881 میلادی درمالاگای اسپانیا به دنیا آمد . وی را بزرگترین نقاش نو آورمعاصرجهان نام نهاده اند . او واضع مکتب کوبیسم درنقاشی است و پس از او نگاه نقاشان به مساله فرم و محتوا دگرگون شد . وی در ابتدا یک نقاش کلاسیک بود که مهمترین آثار آن دوره وی تابلوهای زن در لباس سپید و عشاق نام دارد . پیکاسو در سالهای 1906 تا 1910 میلادی به همراه ژرژ براک زمینه مکتب کوبیسم را فراهم کرد و نخستین کسی بود که کاغذهای چاپ شده و سنجاق و میخ را با نقاشی هایش آمیخت (کولاژ). پیکاسو پس از سال 1918 دوباره به سوی اشکال طبیعی روی آورد. کوبیسم پیکاسو دو مرحله داشت ، کوبیسم تحلیلی و کوبیسم توصیفی . در مکتبی که پیکاسو بر آن صحه نهاده بود ، زمان در فرم از بین می رود و فرم جایگزین موضوع می گردد. در واقع آثار او در یک مرحله از سوژه به ابژه میل می کنند. سه رقاص و گرنیکا عنوان مهمترین آثار بصری اویند.



تولد ادواردو باریوس : باریوس رمان نویس شیلیایی در چنین روزی در سال 1884 میلادی دیده به جهان گشود. "پسر عاشق احمق " عنوان مهمترین اثر ادبی اوست.



تولد آن تایلر : تایلر نویسنده آمریکایی در چنین روزی در سال 1941 میلادی متولد شد. " توریست تصادفی" عنوان مهمترین اثر داستانی اوست .