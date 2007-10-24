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۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۵۴

فاز اول پروژه آبرسانی به بردسکن بهره برداری می شود

فاز اول پروژه آبرسانی به بردسکن بهره برداری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: فاز اول پروژه آبرسانی به بردسکن با همکاری آستان قدس رضوی به زودی به بهره برداری می رسد.

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این پروژه 130 کیلومتر طول دارد که فاز اول آن با 85 کیلومتر طول به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تصریح کرد: صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از اتلاف آن و افزایش تولید محصولات کشاورزی از مهمترین اهداف این پروژه است که از بزرگترین پروژه های آبرسانی استان به شمار می آید.

جمشیدی اظهار داشت: این پروژه 20 حلقه چاه را در بر می گیرد و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را نیز 20 درصد افزایش می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بدون اشاره به هزینه های این طرح ادامه داد: در فاز اول پروژه آبرسانی به بردسکن از لوله های فشار شش اتمسفر که قابلیت بهره برداری در سیستم آبیاری تحت فشار را دارند استفاده شده است.

وی اضافه کرد: در فاز دوم این پروژه به توان سیستم های آبیاری تحت فشار فطره ای و نواری تاکید بیش از حد شده است.

کد مطلب 574473

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