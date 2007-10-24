علاقمندان به میراث فرهنگی برای بازگرداندن سر سرباز هخامنشی تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمده است:

امروز که صدای حق طلبی ایران حمایت یونسکو را برنیانگیخت و پس از جریانات گسترده ، این سازمان جهانی که با تصویب دو کنوانسیون 1970 و 1972 در کارنامه فعالیت های فرهنگی خود به عنوان سردمدار صیانت از میراث فرهنگی کشورها در سطح جهانی و در عرصه حقوق بین المللی شناخته شده، نتوانسته است حق فرهنگی سرزمین تاریخی ایران را ادا کند، سر سرباز هخامنشی به پیکره خود بازگردانیده نشد. چنانکه قرار است این سنگ برجسته ارزشمند فردا (25 اکتبر سال جاری میلادی برابر با سوم آبان ماه 1386) در حراجی کریستیز لندن به معرض فروش گذارده شود.

بدیهی است چنانچه شی موصوف به خارج از کشور انگلیس منتقل شود، علیه دارنده شی نزد مراجع قضایی ذیصلاح اعلام جرم خواهد شد. اما با وجود حمایت نکردن دادگاه لندن، دولت انگلستان و یونسکو از حقانیت ایران در این پرونده، هنوز یک امید و یک پیام باقی است.

دوستداران میراث فرهنگی، حاملان پیام فرهنگ و تمدن کشورها، سفیران بی طرف صلح و تعامل فرهنگی جهان واقفند که سر این سرباز ناجوانمردانه و غیر قانونی از پیکره آن جدا شده و در اختیار دارنده فعلی آن خانم برند، ساکن فرانسه قرار گرفته است. با این وجود شی مذکور در هر نقطه از جهان که باشد متعلق به پیکره اصلی آن و آفریده فرهنگ و نبوغ ایرانی و از یک مجموعه ارزشمند و بی بدیل و مربوط به مجموعه میراث فرهنگی ایران و میراث بشری است.

امید است روزی در نتیجه تلاش های دوستداران فرهنگ ایرانی، جوامع و میراث مشترک جهانی به جایگاه اصلی خود باز گردد. با توجه به تعلق تخت جمشید به مجموعه میراث فرهنگی بشری (به واسطه ثبت در فهرست آثار جهانی یونسکو) از تمامی علاقه مندان به میراث فرهنگی در سراسر جهان درخواست داریم تا در جهت بازگرداندن این اثر به ایران، تلاش کنند.

گفتنی است ،‌سنگ برجسته سر سرباز هخامنشی پس از کشف مجموعه تخت جمشید از سوی گروه پژوهشی هرتزفلد، در تاریخی نامعلوم توسط سارق یا سارقینی، به سرقت رفت. از آن زمان تا 20 آوریل 2005 هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت این سنگ در دست نبود. در این تاریخ خبر حراج قطعه سنگ موصوف از سوی موسسه "کریستیز" لندن منتشر شد.

بلافاصله پس از انتشار خبر حراج، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران برای توقیف حراج و درخواست استرداد آن به ایران و تخت جمشید (محلی که در آن خلق شده و بدان تعلق داشت) تلاش گسترده ای را آغاز کرد. اما متاسفانه با وجود تمام تلاشی که ایران به واسطه وکلای انگلیسی در اثبات مالکیت خود بر آن قطعه سنگ مبذول داشت، در تاریخ 29 مارس 2007، باز هم دادگاه لندن حکم به نفع دارنده فعلی اثر صادر کرد.