توسعه سردخانه ها نیاز اساسی فارس در بخش صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس عصر امروز در همایش بزرگداشت روز ملی صادرات گفت: در حال حاضر ظرفیت سردخانه های استان فارس 37هزار تن است اما با احداث سردخانه 45هزار تنی که عملیات اجرایی آن در شهرک صنعتی در آینده نزدیک به پایان می رسد ظرفیت سردخانه ای استان به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در کنار این سردخانه چندین سردخانه دیگر با ظرفیت 17هزار تن نیز احداث خواهند شد و بدین ترتیب برخی از نیازهای خود در این بخش را تامین کرده ایم.

استاندار فارس تصریح کرد: استان فارس در تولیدات محصولات باغی و کشاورزی وضعیت مطلوبی در سطح کشور دارد که برای صادرات این محصولات توسعه سردخانه ها و حفظ و نگهداری از آنها ضروری محسوب می شود که البته در این راستا اقدامات لازم انجام شده است.

رضا زاده با تاکید بر لزوم توجه به زیرساخت ها در امر صادرات گفت: صرف تولید کالاهای مرغوب نمی تواند زمینه را برای جلب بازارهای جهانی و توسعه صادارات فراهم کند بلکه باید برای رشد و گسترش صادرات در استان فارس به عواملی نظیر نگهداری مطلوب کالا، بسته بندی مناسب، شیوه های حمل و نقل، سیستم بانکی قوی و پوشش بیمه ای مناسب نیز توجه شود.

در ادامه مراسم رئیس سازمان بازرگانی استان فارس نیز با بیان اینکه 3/1 در صد از حجم صادرات کشور متعلق به فارس است افزود: استان فارس 30 درصد از صادرات میوه و تره بار کشور را به خود اختصاص داده که باید در دیگر زمینه ها نیز مانند این نوع کالا توسعه بیابیم.

محمد حسن نکویی مهر از افزایش 5/10 درصدی صادرات غیر نفتی استان فارس طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: 58 درصد صادرات کالاهای غیر نفتی فارس مربوط به بخش کشاورزی، 5/18درصد مربوط به صنعت، 5/18درصد مربوط به فرش دستباف و 6/4 درصد نیز مربوط به مواد معدنی است.

وی یادآورشد: امارات متحده عربی با 45درصد، عراق با هشت درصد ، آلمان با 7/6 درصد و چین با 3/6 دهم درصد کشورهای مخاطب صادرات فارس را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس گفت: به رغم اینکه طی چند سال گذشته کشور برای واردات گندم حدود شش میلیارد تومان هزینه می کرد امسال برای اولین بار استان فارس به عنوان اولین استان صادرات گندم به کشورهای دیگر را آغاز کرد.