دوومیدانی و موانع پیش رو / پرنده ای که پرید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی ایران که یکی از تیم های مطرح در کسب مدال در بازیهای داخل سالنی آسیا در ماکائو است این روزها حاشیه های زیادی را پشت سر می گذارد . به نظر می رسد سنگ اندازی وحاشیه های این چند روز می تواند موفقیت های پیش بینی شده این رشته را در ماکائو کاهش دهد. اواخر هفته گذشته نمایندگان فدراسیون پزشکی- ورزشی در محل اردوی تیم ملی حضور یافتند اما دو ملی پوش به نام های مرادی و مهاجر شجاعی در اردو حضور نداشتند کهد این موضوع ابهامات فراوانی از دوپینگی بودن دوومیدانی کاران را به وجود آورد. ضمن اینکه انتساب تنها ورزشکار دوپینگی المپیاد ایرانیان به دوومیدانی، مشکلات فراوانی را برای مسئولین این رشته ایجاد کرد تا در همان روز و با انتشار این خبر ، دو ورزشکار جامانده به مسئولین ذیربط مراجعه و اقدام به انجام تست دوپینگ کنند.

بعد از این ماجرا که خیلی زود و ساده رفع شد نوبت به حضورنیافتن یا شرکت سجاد مرادی و مهاجر شجاعی در بازی های ماکائو رسید .کارشناسان دوومیدانی می دانند که این فصل از سال، فصل تمرینات این رشته بوده و عملا مسابقات کمی پیش روی دوندگان است با این حال برگزاری مسابقات آسیایی داخل سالن آسیا در ماکائو می تواند نقطه مثبتی برای دوندگان محسوب شود. به طوریکه در بین تمامی رشته های شرکت کننده از ایران، دوومیدانی یکی از امیدهای کسب مدال محسوب شده و از این رو انتظارات بیشتری از آن دارند و بالطبع فدراسیون نیز به دنبال افزایش تعداد مدال ها است.

آخرین ماجرایی که باز هم خانواده دوومیدانی کشور را نگران کرد عدم حضور امین حسین زاده رهبر ورزشکاررشته پرش ارتفاع در اردوی تیم ملی و ادامه تمریناتش در کشور قطر بود . البته مسئولین فدراسیون شایعه تابعیت یا حضور وی در تیم های خارجی را رد می کنند و اظهار کرده اند که حسین زاده در تهران بوده یا به کشور باز می گردد تا در نهایت عازم ماکائو شود!

امین حسین زاده رهبر صبح امروز در گفتگویی اختصاصی با مهر حضورش در کشور قطر و برگزاری تمرینات در پیست تارتان " خور" از شهرهای اطراف دوحه را تائید کرد.



حسین زاده رهبر قهرمان 20 ساله پرش ارتفاع ایران که از هفته گذشته درآخرین اردوی متمرکز تیم دوومیدانی اعزامی به ماکائو در تهران به سر می برد دو روز گذشته اردو را ترک کرده وهیچ کس از وی خبر ندارد.



همین موضوع باعث شده تا شایعاتی در مورد پیوستن وی به تیم های خارجی مانند ترکیه یا قطرشکل گرفته و حضور این ورزشکار را در ماکائو تحت الشعاع قرار دهد.امین حسین زاده طی یک سال گذشته چندین مرتبه رکورد ملی ایران را جابجا کرد. در کنار آن چند رویداد مهم همچون مسابقات قهرمانی آسیا و یونیورسیاد دانشجویان را به دلیل نداشتن گذرنامه از دست داد تا با ناامیدی به آینده نگاه کند. از طرفی دیگر مسئولین هم از این ورزشکار توقع دریافت سهمیه ورودی المپیک و رکورد شکنی های پی درپی را داشتند وهمین موضوع باعث خستگی وی از روند طی شده و در نهایت خروج او از کشورو پیگیری تمرینات در قطر شده است.

کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی با رد شایعات مربوط به رهبر گفت: این ورزشکار تنها چند روز است اردو را ترک کرده و خارج از اردو به سر می برد. به هر حال این قهرمان پرش ارتفاع ایران با بچه های فدراسیون مشکلی ندارد تنها مسئله او تمرین در اردوی شخصی و با مربی خارجی اش به حساب می آید.

وی افزود: رهبر، ورزشکار جوان و با آینده ای است اما در حال حاضر رکورد او حدود 2 متر و 15 سانتی متر بوده، این در حالی است که رکورهای مطرح در آسیا بالای 2 متر و 20 است. با این حساب این پرنده ایرانی برای تیم های خارجی ورزشکار منحصر به فردی محسوب نمی شود. در مقایسه با رکوردهای آسیایی او به درد کشورقطر نمی خورد و با در نظر گرفتن امکانات موجود در کشور همچون اردوهای منظم و مربی خارجی بهترین جا برای پیشرفت او ایران است.

کریمی با بیان اینکه تمام تلاش فدراسیون بر این است تا این پرنده در ماکائو حضور داشته باشد، گفت: اعزام تیم دوومیدانی بدست کمیته ملی المپیک است و هر چند این ورزشکار گذرنامه خود را گرفته اما اعزام وی به ماکائو از طریق فدراسیون صورت نخواهد گرفت .

آیا مرادی ومهاجر شجاعی برای مدال به ماکائو می روند!

از فهرست نفرات کاروان دوومیدانی ایران دو بار کاسته شد با این حال در این میان نام مرادی و احسان مهاجر شجاعی دو دونده المپیکی دیده می شود. چند تن از کارشناسان این رشته معتقدند، رقابتهای ماکائو برای این دو دونده المپیکی که در فصل آماده سازی به سر می برند مناسب نیست و بهتر بود آنها را از این سفر منصرف می کردند. هر چند این دو ورزشکار با خواسته خود به این مسابقات می روند اما فدراسیون نیز حضور آنها را غنیمتی برای کسب مدال می داند.

مصطفی کریمی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به هر حال در هر مسابقه ای احتمال آسیب دیدگی وجود دارد اگر مسابقه نباشد می گویند مسابقه برون مرزی نداشتیم و اگر باشد می گویند احتمال آسیب دیدگی وجود دارد . به هر حال آسیب دیدگی جزوی از مسابقه است.

وی در همین رابطه گفت: تقریبا دو ماه پیش بعد از مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کردم که تیم" ب" دوومیدانی به ماکائو می رود اما بسیاری از همین دوندگان از جمله احسان مهاجر شجاعی و سجاد مرادی خودشان با من صحبت کردند و گفتند با توجه به نتایج کسب شده این حق ماست که در بازیهای ماکائو باشیم. ما هم با مربیان آن هماهنگ کردیم و با در نظر گرفتن شرایط و علاقه آنها و هزینه های انجام شده تصمیم به اعزام این نفرات گرفتیم. حداقل مسئله مطرح شده در این زمان تنها با اعزام این دو نفر و آن هم به دلیل المپیکی بودن آنها شکل گرفته است. ما این دو ورزشکار را به صرف کسب مدال نمی بریم ولی این را قبول داریم که این دو از شانس های ما برای مدال هستند.

کریمی در رابطه با تعداد مدالها در ماکائو گفت: این تیم جمعه عازم مسابقات شده و از هشتم آبان ماه به مدت سه روز مسابقه می دهد. ما شناخت زیادی از حریفان خود در مسابقات داخل سالنی آسیا نداریم . در این مدت ترکیب دیگر تیم ها دستخوش تغییراتی شده زیرا این مقطع سال مخصوص تمرینات هوازی است نه مسابقه. به هر حال پیش بینی ما کسب بیش از 5 تا 6 مدال از بازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو خواهد بود.