بسیج همه جانبه در برابر شبیخون فرهنگی غرب علیه نیروهای مسلح ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه معاون جدید فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و تودیع سرتیپ پاسدار افشار در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
در این آیین، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در ابتدا درباره شبیخون فرهنگی غرب و دشمنان انقلاب اسلامی، اظهار داشت: باید به ابعاد مختلف شبیخون فرهنگی که عبارتند از تهاجم به بنیهی دفاعی، اقتدار دفاعی، بنیه رزمندگان و بسیجیان پرداخت و برای حرکت در برابر این شبیخون و مقابله با آن و بر عکس روحیه دادن به مردم و تقویت بنیه دفاعی و روحیه رزمندگان و بسیجیان و تقویت فرهنگ بسیجی اقدام کرد و این استعدادها را پرورش داد.
به گفته وی همچنین ضرورت تحول در سازمان فرهنگی و ایجاد تحرک و نوآوری در جهت بکارگیری فرهنگ، هنر برای تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) و مقابله با عملیات روانی دشمن و راهاندازی عملیات تهاجم فرهنگی به دشمن از مهمترین فعالیتهای معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح است.
سرلشکر دکتر فیروزآبادی با اشاره به رمز مقاومت و ایستادگی ملت ایران اسلامی در برابر ابرقدرتها، تصریح کرد: همین فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ و تفکر بسیجی است که باعث رویش عظیم معنوی و اجتماعی در این کشور شده است. این توسعه علمی، صنعتی، فنآوری، قدرت دفاعی، فرهنگ عمومی، همه از برکات خون شهیدان است که خدای متعال به ملت ایران هدیه کرده است و از ملت ایران ملتی ساخته که نه تنها بدخواهان جرات به عمل در آوردن خواستههای نفسانیشان را ندارند بلکه ابرقدرتها هم از ایران میترسند و پرهیز میکنند و این باعث اعتبار و عزت جمهوری اسلامی ایران شده و زمینههای پیشرفت و توسعهی فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس در ملتهای مسلمان و در جهان ایجاد کرده که باید قدر این را بدانیم و بر این پایه بایستیم.
رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه گفت: در صدر دکترین هر یک از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تقویت ایمان و اعتقاد عمیق به نصرت الهی در تک تک رزمندگان اسلام است که این وعدهی خداوندی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان ماموریت معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل، گفت: ماموریت این معاونت تدوین و تبیین استراتژی تبلیغات دفاعی، سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور انجام تبلیغات دفاعی و مسائل کلان فرهنگی نیروهای مسلح در داخل و خارج از کشور در زمان جنگ و صلح و ایجاد هماهنگی و ارتباط با دستگاه تبلیغی کشور بر اساس فرامین و تدابیر رهبر عزیزمان و نظارت بر اجرای صحیح برنامههای فرهنگی و مسئولیت عملیات روانی در داخل و خارج از کشور و ارتقاء شان و منزلت اجتماعی نیروهای مسلح از طریق برنامههای موثر فرهنگی هنری با کمک همهی سازمانها در کشور و اطلاعرسانی و هدایت و تنویر افکار عمومی و توجیه نیروهای مسلح در اهداف دفاعی است.
به گفته وی ضرورت پرورش شکوفایی فرهنگ دفاع مقدس به عنوان سرمایهی عظیم فرهنگ انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (ره)، ضرورت جذب افراد جدید باانگیزه و دارای اندیشه و فرهنگ تحول بسیجی از دیگر وظایف معاونت فرهنگی ستاد کل است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در این مراسم ضمن قرائت حکم سرتیپ پاسدار جزایری از خدمات و تلاشهای سرتیپ افشار در زمان تصدی مسوولیت معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد.
سرتیپ پاسدار جزایری قبل از این مسئولیت رییس اداره تبلیغات دفاعی ستاد کل، سخنگو و رئیس ادارهی تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
سرتیپ پاسدار علیرضا افشار نیز اکنون معاون سیاسی وزیر کشور است.
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