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۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۲۱

سرلشکر فیروزآبادی:

بسیج همه جانبه در برابر شبیخون فرهنگی غرب علیه نیروهای مسلح ضروری است

بسیج همه جانبه در برابر شبیخون فرهنگی غرب علیه نیروهای مسلح ضروری است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بسیج همه‌جانبه برای مقابله با شبیخون فرهنگی غرب و دشمنان انقلاب اسلامی علیه جامعه‌ نیروهای مسلح و مردم ایران را ضروری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه معاون جدید فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و تودیع سرتیپ پاسدار افشار در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

 در این آیین، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،  در ابتدا درباره شبیخون فرهنگی غرب و دشمنان انقلاب اسلامی، اظهار داشت:  باید به ابعاد مختلف شبیخون فرهنگی که عبارتند از تهاجم به بنیه‌ی دفاعی، اقتدار دفاعی، بنیه‌  رزمندگان و بسیجیان پرداخت و برای حرکت در برابر این شبیخون و مقابله با آن و بر عکس روحیه دادن به مردم و تقویت بنیه‌ دفاعی و روحیه‌ رزمندگان و بسیجیان و تقویت فرهنگ بسیجی اقدام کرد و این استعدادها را پرورش داد.

به گفته وی هم‌چنین ضرورت تحول در سازمان فرهنگی و ایجاد تحرک و نوآوری در جهت بکارگیری فرهنگ، هنر برای تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) و مقابله با عملیات روانی دشمن و راه‌اندازی عملیات تهاجم فرهنگی به دشمن از مهمترین فعالیت‌های معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح است.

سرلشکر دکتر فیروزآبادی با اشاره به رمز مقاومت و ایستادگی ملت ایران اسلامی در برابر ابرقدرت‌ها، تصریح کرد: همین فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ و تفکر بسیجی است که باعث رویش عظیم معنوی و اجتماعی در این کشور شده است. این توسعه‌ علمی، صنعتی، فن‌آوری، قدرت دفاعی، فرهنگ عمومی، همه از برکات خون شهیدان است که خدای متعال به ملت ایران هدیه کرده است و از ملت ایران ملتی ساخته که نه تنها بدخواهان جرات به عمل در آوردن خواسته‌های نفسانی‌شان را ندارند بلکه ابرقدرت‌ها هم از ایران می‌ترسند و پرهیز می‌کنند و این باعث اعتبار و عزت جمهوری اسلامی ایران شده و زمینه‌های پیشرفت و توسعه‌ی فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس در ملت‌های مسلمان و در جهان ایجاد کرده که باید قدر این را بدانیم و بر این پایه بایستیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه گفت: در صدر دکترین هر یک از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ‌تقویت ایمان و اعتقاد عمیق به نصرت الهی در تک تک رزمندگان اسلام است که این وعده‌ی خداوندی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان ماموریت معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل، گفت: ماموریت این معاونت تدوین و تبیین استراتژی تبلیغات دفاعی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور انجام تبلیغات دفاعی و مسائل کلان فرهنگی نیروهای مسلح در داخل و خارج از کشور در زمان جنگ و صلح و ایجاد هماهنگی و ارتباط با دستگاه تبلیغی کشور بر اساس فرامین و تدابیر رهبر عزیزمان و نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌های فرهنگی و مسئولیت عملیات روانی در داخل و خارج از کشور و ارتقاء شان و منزلت اجتماعی نیروهای مسلح از طریق برنامه‌های موثر فرهنگی هنری با کمک همه‌ی سازمان‌ها در کشور و اطلاع‌رسانی و هدایت و تنویر افکار عمومی و توجیه نیروهای مسلح در اهداف دفاعی است.

به گفته وی ضرورت پرورش شکوفایی فرهنگ دفاع مقدس به عنوان سرمایه‌ی عظیم فرهنگ انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (ره)، ضرورت جذب افراد جدید باانگیزه و دارای اندیشه و فرهنگ تحول بسیجی از دیگر وظایف معاونت فرهنگی ستاد کل است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در این مراسم ضمن قرائت حکم سرتیپ پاسدار جزایری از خدمات و تلاش‌های سرتیپ افشار در زمان تصدی مسوولیت معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد.

سرتیپ پاسدار جزایری قبل از این مسئولیت رییس اداره‌ تبلیغات دفاعی ستاد کل، سخنگو و رئیس اداره‌ی تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

سرتیپ پاسدار علیرضا افشار نیز اکنون معاون سیاسی وزیر کشور است.

کد مطلب 574501

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