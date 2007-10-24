همسایگان عراق به دست بیگانگان بهانه دخالت در منطقه ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، "مصطفی پورمحمدی" وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه که برای شرکت در چهارمین اجلاس وزیران کشور همسایگان عراق به کویت سفر کرده بود، روز سه شنبه (دیروز) با استقبال گرم "شیخ جابر مبارک" معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و کشور کویت و همچنین سفیر ایران در کویت وارد این کشور شد.



براساس این گزارش، وزیران کشور شرکت کننده در اجلاس، پس از حضور در ضیافت نهار وزیر کشور کویت در چهارمین اجلاس وزرای کشور دول همسایه عراق شرکت کردند.



این اجلاس در ساعت 15 روز سه شنبه با سخنرانی وزیرکشور میزبان و با خوشامدگوئی و تأکید بر اهمیت برگزاری اجلاس در بهبود وضعیت زندگی مردم عراق آغاز شد.



وزیران کشور همسایگان عراق در این اجلاس ضمن قدردانی از کشور میزبان (کویت) بر نقش بااهمیت این اجلاس در برقراری ثبات و امنیت در عراق تأکید کردند.



"مصطفی پورمحمدی" وزیر کشور ایران نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس در برقراری امنیت در سطح منطقه، عامل اصلی ناامنی و بی ثباتی در عراق و منطقه را حضور بیگانگان در عراق و منطقه دانست و نقش کشورهای بیگانه در ناامنی پیش آمده در عراق را یادآور شد.



وی گفت : بر همه واجب است تا با استفاده از تمامی امکانات و توانایی‌هایی که در این نشست ها وجود دارد و با پرهیز از اقدامات نسنجیده، بهانه‌ای به خارجیان برای دخالت داده نشود، تا از این طریق در جهت تحکیم امنیت و ثبات در عراق، گام برداشته شود.



وی همچنین با اشاره به اقدامات قدرت های استکباری در خدشه دار کردن چهره اسلام و مسلمانان، خواستار اقدامات مثبت کشورها در جلوگیری از اشاعه فرهنگ تفرقه گرایی از سوی گروه‌های متعصب مذهبی شد.



وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پایبندی کشورش را در انجام اقدامات انسان دوستانه و کمک به برقراری امنیت در عراق اعلام داشت.



این گزارش حاکی است، چهارمین اجلاس وزیران کشور همسایگان عراق تا ساعت 22 روز سه شنبه با انجام مباحث مربوطه به طول انجامید و در پایان بیانیه ای توسط وزیران کشور شرکت کننده در اجلاس به تصویب رسید.



این گزارش می افزاید: در حاشیه این اجلاس، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با همتایان ترک، سوری و سعودی خود در زمینة مسائل مورد علاقه دیدار و گفتگو کرد.



"پورمحمدی" همچنین صبح امروز چهارشنبه با همتایان عراقی و کویتی خود دیدار و در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور به تبادل نظر پرداخت.



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